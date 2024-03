Was all diese Spielzeiten eint, ist nicht nur die Prognose zu Beginn jener Saisons, sondern auch die völlige Enttäuschung zum Ende. 2020 scheiterten die Bills an den Kansas City Chiefs. 2021 war wieder Kansas City Endstation. 2022 verlor man zu Hause gegen die Cincinnati Bengals und 2023 waren es erneut die Chiefs, die die Titelträume vorzeitig begruben, diesmal sogar vor eigenem Publikum.

Bei den Buffalo Bills waren sich Experten und Medienschaffende eigentlich einig: Wenn ein Rädchen ins Andere greift, dann kann dieses Team den Super Bowl gewinnen. Das war die Einschätzung vor der Saison 2020. Und auch 2021. 2022 hörte es sich genau so an. Auch vor der vergangenen Spielzeit gehörten die Bills zum Favoritenkreis.

Buffalo Bills: Umbruch ist folgerichtig, aber fast schon zu spät

Es ist nur logisch, dass nun - bereits Tage vor Beginn der Free Agency - die Kündigungswelle in Orchard Park kommt. Cornerback Tre'Davious White, Safety Jordan Poyer und Center Mitch Morse sind nur die bekanntesten der sechs Namen, denen in Buffalo die Tür gezeigt wurde.

Mehrere Leistungsträger haben auslaufende Verträge, die nicht verlängert werden. Darunter die von Safety Micah Hyde oder Pass Rusher Leonard Floyd.

Freilich, auf einen Schlag den Kündigungshammer zu schwingen sieht erst einmal drastisch aus, es ist aber die einzig richtige und beinahe schon überfällige Entscheidung. Bereits 2022 war eigentlich klar, dass diese Defense nicht in der Lage sein würde, Kansas City auf der größten Bühne zu schlagen. So hat man die günstigen Vertragsjahre von Josh Allen verschenkt.

Umso frustrierender für alle, die es mit den Bills halten, da die jüngsten beiden Spiele in der Regular Season gegen die Chiefs gewonnen wurden. Das Talent scheint ja da zu sein, nur können sie es in den entscheidenden Momenten nicht abrufen.

Dass diese Transaktionen ohnehin nötig waren, da die Bills sonst Probleme mit dem Cap Space bekommen hätten, ist dabei fast nur eine Randnotiz. Quarterback Allen belastet den Cap der Bills im kommenden Jahr mit mehr als 47 Millionen Dollar.

Logisch, er ist der wichtigste und beste Spieler in Buffalo. Aber Allen kann nicht in der Defense spielen. Und so richtig und überfällig der Umbruch in jener Defense ist: Wenn der eigene Spielmacher fast 20 Prozent des verfügbaren Geldes frisst, muss man als General Manager kreativ werden.