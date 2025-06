Der flinke Wide Receiver Tyreek Hill und der Olympiasieger Noah Lyles hatten ihr Sprintduell als großes Event angekündigt. Daraus wird nun nichts.

Das Sprintduell ist abgesagt.

Dolphins-Receiver Tyreek Hill und der olympische Goldmedaillengewinner Noah Lyles haben ihr lange geplantes 100-Meter-Rennen aufgrund von "Komplikationen" und "persönlichen Gründen" abgesagt, wie Lyles am Montag gegenüber der "New York Post" mitteilte.

"Wir waren schon sehr weit in der Planung des Events", sagte Lyles. „Tatsächlich sollte es an diesem Wochenende stattfinden. Leider gab es einige Dinge, Komplikationen, persönliche Gründe, weshalb es letztlich nicht zustande kam, aber wir waren voll dabei. Wir wollten ein großes Event daraus machen, wir wollten den Times Square in New York sperren und alles, wir hätten alle Werbetafeln für das Event gehabt, es wäre eine Menge Spaß geworden.“

Die beiden Weltklasse-Athleten lieferten sich über längere Zeit einen Schlagabtausch, bevor sie im Februar gegenüber dem "People Magazine" bekanntgaben, dass sie sich auf ein Rennen geeinigt hatten.