Der von seiner schweren Verletzung genesene Wide Receiver Rashee Rice ist optimistisch, dass die Kansas City Chiefs wieder so angriffsstark sein werden wie in vergangenen Jahren.

Von Oliver Jensen,

Viele Jahre standen die Kansas City Chiefs für pure Offensiv-Power. Diese Qualität nahm zuletzt allerdings ab. Sie belegten in der Saison 2024 nur Platz 15 bei den erzielten Punkten und fielen erstmals in der Ära von Patrick Mahomes aus den Top 10 bei den Yards. Kansas City erreichte zwar zum dritten Mal in Folge den Super Bowl, unterlag allerdings den Philadelphia Eagles.

Wide Receiver Rashee Rice konnte nicht mitmischen. Der 25-jährige Passempfänger, der in seiner Rookie-Saison 2023 Pässe für 938 Yards gefangen hatte, zog sich bereits in Woche 4 eine Knieverletzung zu und fiel die komplette restliche Spielzeit aus. Auch Marquise Brown war lange verletzt. Beide sind nun wieder fit und sollen zusammen mit dem jungen Xavier Worthy die Offense anführen.

Rice blickt daher voller Optimismus der Saison 2025 entgegen: „Wir haben viele Jungs, wir sind tief besetzt. Unsere Wide-Receiver-Gruppe wird dieses Jahr explosiv sein. Wir freuen uns einfach, eine Show abzuliefern. Das Einzige, was uns im Weg steht, ist die Zeit – wir warten nur noch geduldig."

Rice ist froh, die Verletzungsphase hinter sich gelassen zu haben. "Das war ein harter Prozess", sagt er, hat aber keinerlei Zweifel daran, sofort wieder auf dem Spielfeld zu funktionieren: "Wenn du das Spiel richtig liebst, gibt es nichts, was dich wirklich wegnehmen oder entmutigen kann, sodass du den Job nicht erledigen kannst."