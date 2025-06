Dies hat Jada McLean, eine ehemalige Cheerleaderin der Franchise, in einem Interview mit der "New York Times" enthüllt. McLean war dabei kein Neuzugang im Team, sondern bereits im fünften Jahr dabei.

So sollen die Cowboys ihren Cheerleadern in der Spielzeit 2024 zum Teil nur magere 15 US-Dollar pro Stunde gezahlt haben.

So zeigte sich " America's Team " in der vergangenen Saison nicht gerade von der spendablen Seite - gemeint ist dabei aber nicht die Bezahlung der eigenen NFL -Stars.

NFL: Massive Gehaltserhöhung für Dallas-Cheerleaderinnen soll kommen

Den Performerinnen der Cowboys winkt für die Saison 2025 nun eine satte Gehaltserhöhung von 400 Prozent. Altgediente Cheerleaderinnen könnten dann sogar wohl über 75 US-Dollar pro Stunde verdienen. Die Zahlen wurden in der zweiten Staffel von "America's Sweethearts", einer Doku-Serie über die Cheerleader der Texaner, die Mittwoch auf der Streaming-Plattform "Netflix" veröffentlicht wurde.

Eine enorme Erhöhung in einem Berufsfeld, das seit jeher für seine niedrigen Löhne bekannt ist. McLean bezeichnete die massive Saläranhebung als "eine drastische Veränderung", die den Cheerleadern mehr finanzielle Sicherheit geben könnte.

In einer per E-Mail übermittelten Erklärung an die "NY Times" wollte die Franchise die neuen Löhne noch nicht bestätigen. Dennoch kündigte die Enthüllung in der Netflix-Doku einen bevorstehenden Paradigmenwechsel an.

Die Erhöhung, die für die gesamte Gruppe gelten soll, wird demnach nicht nur den Cowboys Cheerleadern zugute kommen, sagte Daniel Kelly II, ein stellvertretender Dekan und Professor am Tisch Institute for Global Sport an der New York University. Die Maßnahme soll auch den allgemeinen Stellenwert der Cheerleader anheben und sie im Wesentlichen "über die Gehälter des Unterhaltungspersonals und unabhängiger Auftragnehmer wie Maskottchen" stellen.