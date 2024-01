Buffalo Bills: Jetzt oder nie! Die Faktoren für den Aufschwung in Richtung Super Bowl

San Francisco 49ers vs. Green Bay Packers (9)

Am kommenden Wochenende wird in der NFL Geschichte geschrieben, wenn die San Francisco 49ers und die Green Bay Packers zum insgesamt zehnten Mal aufeinandertreffen. Das Matchup wird dann zum alleinigen Spitzenreiter und häufigsten Matchup der Playoff-Historie. Fünf der bisherigen neun Duelle gewannen die Niners - gleicht Green Bay aus? © IMAGO/USA TODAY Network