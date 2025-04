Beim Start des Offseason-Programms fehlt mit Running Back James Cook einer der Superstars des Teams. Erste Zeichen für einen Vertragspoker vor seinem letzten Rookie-Vertragsjahr?

Steht den Buffalo Bills ein harter Vertragspoker bevor? Der Start der NFL-Offseason-Saisonvorbereitung lässt dies zumindest erahnen.

Denn mit Superstar James Cook fehlte dort am Mittwoch einer der Leistungsträger, der die Bills vergangene Saison bis ins Championship Game führte.

16 Rushing Touchdowns und zwei Receiving Touchdowns steuerte Cook vergangene Spielzeit in der Regular Season bei. In den Playoffs, in denen Buffalo erst kurz vor dem Super Bowl an den Kansas City Chiefs scheiterte, ließ er noch einmal drei Rushing Touchdowns folgen.

Doch wollen die Bills auch in Zukunft auf die Dienste des 25-Jährigen zählen, müssen sie wohl an den Verhandlungstisch. Cook geht 2025 in das letzte Jahr seines Rookie-Vertrags. Das Zeitfenster, in dem er einen höher dotierten Kontrakt aushandeln kann, ist also nun offen.