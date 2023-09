New England Patriots: Bill Belichick

• Im Amt seit: 2000*

• Geboren am: 16. April 1952

• Vorherige Stationen: New York Jets (u.a. Defensive Coordinator), Cleveland Browns (u.a. Head Coach), New York Giants (u.a. Defensive Coordinator), Denver Broncos (Assistent), Detroit Lions (Receiver Coach), Baltimore Colts (Assistent)

*Belichick ist bei den Patriots neben seinem Posten als Head Coach auch für die Aufgaben des General Managers zuständig. © 2022 Getty Images