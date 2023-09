Dort war mit Justin Fields ein athletischer Quarterback von Ohio State zu haben. Die an der Quarterback-Position glücklosen Bears schlugen zu. In der Hoffnung, endlich den lange gesuchten Franchise Quarterback gefunden zu haben.

Justin Fields: Schuld ist "Coaching"? Es fängt abseits des Feldes an

Wie es geht zeigte etwa Kirk Cousins. Nachdem die Minnesota Vikings das Spiel gegen die Philadelphia Eagles in Woche zwei durch vier Fumbles verloren, an denen Cousins mehrheitlich nicht Schuld war, nahm er auf der anschließenden Presserunde trotzdem sich selbst in die Pflicht. "Ich habe den Ball nicht perfekt in den Lauf geworfen. Was wäre, wenn ich ihn perfekt in seine Arme platziere? Dann geht er durch zum Touchdown und verursacht kein Fumble", erklärte Cousins.

Auch ein Mitglied der 2021er-Klasse, Mac Jones von den New England Patriots, macht dahingehend einen guten Job. "Ich muss aufhören, Fehler zu machen, besser spielen und daraus lernen. Das Wichtigste ist, weiter früh beim Training zu sein, spät zu gehen und hart zu arbeiten." Die Liste von Spielmachern, die es verbal besser machen als Fields, könnte ewig weitergehen.

Dass der 24-Jährige wenig später noch einmal vor die Medien trat und seine Aussagen relativierte dürfte daran liegen, dass Coaches und wohl auch sein Berater ihn darauf hingewiesen haben, dass man so nicht antworten kann. "Accountability" nennen das die Amerikaner.