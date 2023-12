Anzeige

Football is family? Manchmal sogar noch etwas mehr. Orlando Brown musste die Geburt seines zweiten Kindes nach einem Spiel seiner Cincinnati Bengals in der Kabine verfolgen. Der Left Tackle wollte es auch gar nicht anders.

In dieser Trainingswoche musste Orlando Brown Jr. noch einmal über vergangenen Samstag sprechen. Oder besser: Er durfte.

Denn jener Tag hatte für den 27-Jährigen nicht nur die bittere 11:34-Niederlage mit seinen Cincinnati Bengals im Division-Duell bei den Pittsburgh Steelers zu bieten. Sondern auch ein erfreuliches Ereignis: Brown wurde zum zweiten Mal Vater.

Die Geburt von Söhnchen Sonny erlebte der Left Tackle in den Katakomben des Acrisure Stadium mit. Genauer gesagt: in der Gästekabine. Via FaceTime war er dabei, als das jüngste Mitglied der Familie das Licht der Welt erblickte.

"Das ist eines der Dinge, am Ende des Tages. Ich bin so dankbar, dass sie es versteht, dass meine Familie es versteht", schaute Brown am Mittwoch vor dem Training zurück.

Gemeint war vor allem seine Partnerin Holly Luyah. Denn als bei ihr am Morgen um 6 Uhr die Fruchtblase platzte, war der NFL-Profi bereits in Pittsburgh – und dachte auch nicht daran, zurückzufliegen und ihr beizustehen.

Vielmehr verriet Brown: "Für mich ist Football aktuell so ziemlich alles. Diese Möglichkeit bekommt man nicht wieder." Also die Chance, mit seinem neuen Team, bei dem der viermalige Pro Bowler für vier Jahre und 64 Millionen US-Dollar unterschrieben hat, in die Playoffs einzuziehen.