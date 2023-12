NFL: Green Bay Packers sperren Cornerback Jaire Alexander weil er sich beim Münzwurf vordrängelte

Anzeige

Jaire Alexander wird für ein besonders kurioses Vergehen gesperrt. Der Cornerback der Green Bay Packers hatte sich in den Münzwurf eingemischt und sogar gewonnen. Doch dann geht alles schief.

Es gab schon ein Menge verrückter und skurriler Gründe, warum NFL-Spieler gesperrt wurden. Jaire Alexander hat nun aber mit einer besonders kuriosen Aktion noch einen draufgesetzt.

Der Cornerback der Green Bay Packers drängelte sich am Sonntag vor dem 33:30-Sieg seines Teams gegen die Carolina Panthers beim Münzwurf vor. Und das, obwohl er nicht mal zu den Kapitänen der Packers gehört.

Der 26-Jährige gesellte sich zu den Packers-Kapitänen Aaron Jones, Quay Walker und Eric Wilson und entschied sich für "Zahl", bevor jemand anderes etwas sagen konnte.

Tatsächlich gewann er damit den Münzwurf und sagte, dass sein Team zunächst in der Defensive sein wollte. Was Schiedsrichter Alex Kemp so interpretieren hätte können, dass die Packers den Kickoff ausführen wollen.