Bengaltiger Who Dey

Schafsbock? Die Bengals haben einen Bengaltiger! Maskottchen Who Dey wurde ausgewählt, um das Team, welches vor den Bengals in Cincinnati Football spielte, zu ehren. Der Name des Maskottchens stammt von dem Schlachtruf der Bengals-Fans, der in früheren Zeiten: "Who Dey think gonna beat them Bengals? Nobody" lautete. Ob der Schafsbock der Rams mit soviel Tradition mithalten kann?