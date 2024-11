NFL Munich Game - David Bada über Jakob Johnson: "Touchdown wäre unglaublich"

Anzeige

NFL Munich Game: David Bada träumt von NFL-Auftritt in Heimatstadt "Im Vergleich zu 2022 ist alles viel routinierter, beispielsweise auch die Veranstaltung heute", sagte er am Rande der offiziellen Eröffnung des Fanshops am Münchner Stachus zu ran. Dass die NFL auch in diesem Jahr voll auf den Entertainment-Faktor bei den Fans setzt, zeigt schon drei Tage vorm eigentlichen Spiel Wirkung.

"Jeden Tag ist irgendwas in der Stadt los, es ist was ganz Besonderes", sagt Bada weiter. "Seit Anfang der Woche spürt man schon das Kribbeln. Man merkt den Leuten an, dass sie sich darauf freuen." Einmal selbst in der Allianz Arena in einem NFL-Spiel aufzulaufen, bleibt Badas großer Traum: "Da ich gebürtiger Münchner bin, hoffe ich, dass ich irgendwann selbst mal in München spielen kann." Gleichzeitig mahnt er allerdings zu Demut: "Allein der Fakt, dass wir in Deutschland ein NFL-Spiel haben, ist Wahnsinn. Als ich vor zehn Jahren angefangen habe, wäre das nicht ansatzweise möglich gewesen." Im Jahr 2023 hielt die NFL zwei Regular Season Games in Frankfurt ab, wo auch 2025 eine Partie geplant ist. Über eine Zusammenarbeit darüber hinaus und weitere NFL-Spiele in Deutschland kann derzeit nur spekuliert werden.

