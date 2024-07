Anzeige

Ja'Marr Chase geht in seine vierte Saison in der NFL. Die Cincinnati Bengals haben eine Vertragsverlängerung bereits im Blick - und wollen sich dafür gewaltig strecken.

Ja'Marr Chase geht bei den Cincinnati Bengals in seine vierte Saison. Aufgrund seiner Fifth-Year-Option kann der 24-Jährige sogar noch zwei Spielzeiten relativ preiswert für das Team aus Ohio spielen. Danach wäre ein Franchise Tag denkbar.

Die Planungen, Chase langfristig an die Franchise zu binden, laufen aber bereits auf Hochtouren. "Er ist ein Schlüsselspieler", sagte Bengals-Owner Mike Brown am Montag vor Reportern.

Nach der Verlängerung mit Quarterback Joe Burrow sei Chase klar das nächste Ziel, kündigte er an. Auch wenn es "eine Weile dauern" könnte, so stellte Brown klar: "Wir werden uns ein Bein ausreißen, um es hinzukriegen."

Chase war 2021 an fünfter Stelle von den Bengals gepickt worden. Schnell fand er seine alte Verbindung mit Burrow wieder, die bereits am College gemeinsam groß aufspielten. Als Lohn wurde Chase 2021 zum Offensive Rookie of the Year gewählt.

Wenngleich seine Rookie-Saison auch seine bislang stärkste in der NFL war, so hält man in Cincinnati große Stücke auf den Receiver. Eine Vertragsverlängerung könnte aber aus Gründen des Salary Caps eine komplizierte Angelegenheit werden.