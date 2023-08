Dallas Cowboys: Dak Prescott reagiert auf Lance-Trade

Tennessee Titans

Bei den Tennessee Titans stellt sich die Frage, wer erster Backup von Starter Ryan Tannehill wird. Laut einem Bericht des Teamreporters Jim Wyatt hatte Malik Willis in der Offseason die Nase vorn vor Rookie Will Levis. Allerdings könnte der Rookie aus dem Vorjahr noch gecuttet werden. "Maliks Platz im Kader ist nicht garantiert", sagte Wyatt. Willis kam in der vergangenen Spielzeit auf acht (Kurz-)Einsätze, warf dabei jedoch keinen einzigen Touchdown und leistete sich drei Interceptions. Auch deshalb pickten die Titans im diesjährigen Draft an 33. Stelle Levis, der wohl doch die besseren Karten auf den direkten Backup-Posten hat. Darüber hinaus ist es nicht unwahrscheinlich, dass der Rookie dem 34 Jahre alten Routinier Tannehill im Laufe der Saison sogar den Starting-Platz streitig machen könnte.

• Starter: Ryan Tannehill

• Backup: Malik Willis, Will Levis © getty