Den Dallas Cowboys war er zumindest noch einen Viertrunden-Pick im Draft 2024 wert. Was seinen dramatischen Abstieg an der Westküste nur zu deutlich unterstreicht. Zumal die 49ers mit dem Deal mehr als zufrieden zu sein scheinen. "Einen Viertrunden-Pick zu bekommen war ein bisschen mehr als wir erwartet hatten", gestand Head Coach Kyle Shanahan.

Als dritter Pick kam Trey Lance beim Draft 2021 in die NFL. Dafür sendeten die San Francisco 49ers drei First-Round-Picks an die Miami Dolphins. Eine Menge Schotter. Und ein klares Zeichen, dass die Kalifornier damals voll und ganz überzeugt waren vom Quarterback der North Dakota State Bison.

Trey Lance hat zwei enttäuschende Jahre bei den San Francisco 49ers hinter sich. Nun will er bei den Dallas Cowboys neu angreifen. Auch in Texas muss sich der Quarterback aber erstmal hinten anstellen. ran beantwortet die Fragen zum Trade.

Nach einer Bedenkzeit von 90 Minuten habe Lance ihn dann gebeten, getradet zu werden, um seiner Karriere neuen Schwung verleihen zu können. An den folgenden Tage habe sich gezeigt, dass es mehrere Interessenten am 23-Jährigen gibt.

Zwar gab es laut 49ers-General-Manager John Lynch schon im Frühjahr Interesse anderer Klubs an Lance, doch zu der Zeit habe die Franchise einem Trade kritisch gegenübergestanden. Das Thema nahm dann Shanahan zufolge Fahrt auf, nachdem er dem einstigen Hoffnungsträger in einem Meeting am Mittwochmorgen (23. August) mitgeteilt hatte, dass er im Depth Chart nur die Nummer drei sein werde.

"Ich denke, Trey braucht die Möglichkeit, um mehr zu spielen", gab Shanahan mit auf den Weg und schlug den Bogen zu Purdy: "Die Möglichkeiten gab es hier, aber als er die beiden Möglichkeiten hatte, hat er sich verletzt. Er hat das richtige Fenster verpasst, und so hatte jemand anders die Möglichkeit, blieb sieben Spiele lang gesund und trat so auf, dass wir zufrieden sind. Das braucht Trey auch, aber hier hat es nicht funktioniert."

Lynch betonte am Rande des Preseason-Auftritts gegen die Los Angeles Chargers (12:23), er freue sich für Lance: "Dallas hat sich um ihn bemüht und wollte ihn wirklich haben. Und ich denke, das ist eine tolle Möglichkeit für ihn." Laut Shanahan seien "einige gute Optionen für ihn" auf dem Tisch gewesen, "eine ganze Zahl an Teams war involviert".

Der aktuell ebenfalls noch unter Vertrag stehende Will Grier soll laut David Moore von den "Dallas Morning News" von der Franchise darüber informiert worden sein, dass er nach dem letzten Preseason-Spiel gegen die Las Vegas Raiders das Team verlassen muss. Der 28-Jährige bekommt in der Partie die Chance, sich anderen Klubs zu präsentieren, muss dann aber Platz machen für Lance, heißt es.

Allerdings winkt Lance – anders als bei den 49ers – der Job des ersten Backup. Um diesen wird er sich mit Cooper Rush streiten müssen, der in der vergangenen Saison in den ersten Wochen als Prescott-Ersatz zu überzeugen wusste, als der Starter mit einer Daumenverletzung ausgefallen war. Rush unterschrieb im März einen Zweijahresvertrag über fünf Millionen US-Dollar.

Der Job des Starters ist in Dallas fest in den Händen von Dak Prescott. Der einstige Viertrunden-Pick weiß trotz seiner ligaweit einmaligen 15 Interceptions in der vergangenen Saison Klub-Besitzer Jerry Jones hinter sich.

Der einstige 49ers-Hoffnungsträger dürfte also für das "America’s Team" eher eine Absicherung sein, sollte der durchaus verletzungsanfällige Prescott in Zukunft einmal ersetzt werden müssen. Zugleich dürfte wohl die Hoffnung mitspielen, dass die Nummer 4 durch einen so namhaften Backup zu Höchstleistungen getrieben wird. Um Jones‘ Super-Bowl-Traum wahr werden zu lassen.

Welche Teams waren noch an Lance interessiert?

Weitere Lance-Interessenten sind bislang nicht bekannt. Beim Scouting Combine sollen nach "NBC"-Informationen die Minnesota Vikings Gespräche mit den 49ers wegen eines Trades geführt haben. In Minneapolis geht Kirk Cousins in sein letztes Vertragsjahr.

Interessanterweise twitterte Dianna Russini von "The Athletic" an dem Tag des Gesprächs von Shanahan und Lance, die 49ers hätten sich über einen Großteil der Offseason hinweg um einen Trade-Partner bemüht, jedoch in all der Zeit kein nennenswertes Angebot bekommen. Nach dem Trade ergänzte sie in einem weiteren Tweet, die "Niners" hätten zuletzt diverse Trade-Anfragen bekommen, wollten de Quarterback jedoch nur in die AFC abgeben.

Cam Inman von "The Mercury News" berichtete, dass auch die Buffalo Bills ein Angebot abgegeben hätten. Doch das der Cowboys sei besser gewesen, so dass Lance nun also doch in der NFC bleibt.