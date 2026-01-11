- Anzeige -
NFl-Playoffs im Relive auf Joyn

NFL Playoffs: George Kittle wohl schwer verletzt - Tight End der San Francisco 49ers verlässt Partie bei Phialdelphia Eagles

  • Aktualisiert: 12.01.2026
  • 00:05 Uhr

Große Sorgen bei den San Francisco 49ers: George Kittle verletzt sich gegen die Philadelphia Eagles wohl schwer.

Sorgen um NFL-Superstar Geroge Kittle.

Der Tight End der San Francisco 49ers hat sich im Playoff-Spiel bei den Philadelphia Eagles wohl schwer an der Achillessehne verletzt.

Kurz vor der Pause blieb der 32-Jährige nach einem Catch-Versuch auf dem Boden liegen. Er musste vom Feld gefahren werden und kehrte im weiteren Spielverlauf nicht mehr zurück.

Noch während des Spiels bestätigten die 49ers die Achillessehnenverletzung. Eine genaue Diagnose steht allerdings noch aus.

Mehr Infos in Kürze ...

