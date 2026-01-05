American Football
NFL Playoffs 2026: Primetime für Aaron Rodgers und Drake Maye - die Ansetzungen
- Aktualisiert: 12.01.2026
- 00:24 Uhr
- Chris Lugert
Der exakte Zeitplan für die Wild Card Round der NFL-Playoffs.
Die zeitgenauen Ansetzungen der Wild Card Round in den NFL Playoffs sind fix.
Den Abschluss bildet ein Primetime-Spiel am Montag, hierzulande in der Nacht auf Dienstag ab 2:00 Uhr. Aaron Rodgers und die Pittsburgh Steelers empfangen zu Hause die Houston Texans.
NFL Wild Card Round: Die Ansetzungen im Überblick
Alle Zeiten MEZ:
- Samstag, 10. Januar, 22:30 Uhr: Los Angeles Rams @ Carolina Panthers
- Sonntag, 11. Januar, 02:00 Uhr: Green Bay Packers @ Chicago Bears
- Sonntag, 11. Januar, 19:00 Uhr: Buffalo Bills @ Jacksonville Jaguars
- Sonntag, 11. Januar, 22:30 Uhr: San Francisco 49ers @ Philadelphia Eagles
- Montag, 12. Januar, 02:00 Uhr: Los Angeles Chargers @ New England Patriots
- Dienstag, 13. Januar, 02:00 Uhr: Houston Texans @ Pittsburgh Steelers
NFL-Playoffs: Die Spiele im Relive auf Joyn
Die Highlights und Relives aller Playoff-Spiele findet ihr auf Joyn. Die Termine der Relives:
Montag, 6:00 Uhr: Bills at Jaguars
Montag, 9:00 Uhr: 49ers at Eagles
Montag, 20:00 Uhr: Bills at Jaguars
Montag, 22:30 Uhr: 49ers at Eagles
Dienstag, 2:00 Uhr: Chargers at Patriots
Dienstag, 6:00 Uhr: Texans at Steelers
Dienstag, 9:00 Uhr: Texans at Steelers
NFL-Playoffs: Spielplan bis zum Super Bowl
10.01.2026
22:30
Carolina Panthers
Panthers
Beendet
Los Angeles Rams
Rams
11.01.2026
02:00
Chicago Bears
Bears
Beendet
Green Bay Packers
Packers
11.01.2026
19:00
Jacksonville Jaguars
Jaguars
Beendet
Buffalo Bills
Bills
11.01.2026
22:30
Philadelphia Eagles
Eagles
4. Viertel
San Francisco 49ers
49ers
12.01.2026
02:15
New England Patriots
Patriots
Los Angeles Chargers
Chargers
13.01.2026
02:15
Pittsburgh Steelers
Steelers
Houston Texans
Texans