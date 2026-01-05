- Anzeige -
American Football

NFL Playoffs 2026: Primetime für Aaron Rodgers und Drake Maye - die Ansetzungen

  • Aktualisiert: 12.01.2026
  • 00:24 Uhr
  • Chris Lugert

Der exakte Zeitplan für die Wild Card Round der NFL-Playoffs.

Die zeitgenauen Ansetzungen der Wild Card Round in den NFL Playoffs sind fix.

Den Abschluss bildet ein Primetime-Spiel am Montag, hierzulande in der Nacht auf Dienstag ab 2:00 Uhr. Aaron Rodgers und die Pittsburgh Steelers empfangen zu Hause die Houston Texans.

NFL Wild Card Round: Die Ansetzungen im Überblick

Alle Zeiten MEZ:

  • Samstag, 10. Januar, 22:30 Uhr: Los Angeles Rams @ Carolina Panthers
  • Sonntag, 11. Januar, 02:00 Uhr: Green Bay Packers @ Chicago Bears
  • Sonntag, 11. Januar, 19:00 Uhr: Buffalo Bills @ Jacksonville Jaguars
  • Sonntag, 11. Januar, 22:30 Uhr: San Francisco 49ers @ Philadelphia Eagles
  • Montag, 12. Januar, 02:00 Uhr: Los Angeles Chargers @ New England Patriots
  • Dienstag, 13. Januar, 02:00 Uhr: Houston Texans @ Pittsburgh Steelers
NFL-Playoffs: Die Spiele im Relive auf Joyn

Die Highlights und Relives aller Playoff-Spiele findet ihr auf Joyn. Die Termine der Relives:

Montag, 6:00 Uhr: Bills at Jaguars

Montag, 9:00 Uhr: 49ers at Eagles

Montag, 20:00 Uhr: Bills at Jaguars

Montag, 22:30 Uhr: 49ers at Eagles

Dienstag, 2:00 Uhr: Chargers at Patriots

Dienstag, 6:00 Uhr: Texans at Steelers

Dienstag, 9:00 Uhr: Texans at Steelers

NFL-Playoffs: Spielplan bis zum Super Bowl

NFL
10.01.2026
22:30
Carolina Panthers
Panthers
Carolina Panthers
34:31
Beendet
Los Angeles Rams
Los Angeles Rams
Rams
11.01.2026
02:00
Chicago Bears
Bears
Chicago Bears
27:31
Beendet
Green Bay Packers
Green Bay Packers
Packers
11.01.2026
19:00
Jacksonville Jaguars
Jaguars
Jacksonville Jaguars
27:24
Beendet
Buffalo Bills
Buffalo Bills
Bills
11.01.2026
22:30
Philadelphia Eagles
Eagles
Philadelphia Eagles
17:16
4. Viertel
San Francisco 49ers
San Francisco 49ers
49ers
12.01.2026
02:15
New England Patriots
Patriots
New England Patriots
-:-
Los Angeles Chargers
Los Angeles Chargers
Chargers
13.01.2026
02:15
Pittsburgh Steelers
Steelers
Pittsburgh Steelers
-:-
Houston Texans
Houston Texans
Texans
