Dallas Cowboys: Trey Lance freut sich auf sein neues Team

Lance: Großes Lachen in meinem Gesicht

In Dallas muss Lance erstmal unter Head Coach Mike McCarthy eine neue Offense lernen und wird erstmal hinter Dak Prescott und Cooper Rush sich an das neue Umfeld gewöhnen. Trotzdem war Dallas wohl eines seiner bevorzugten Ziele: "Ich hatte ein großes Grinsen in meinem Gesicht und hab mich sehr gefreut hierhin zu kommen. Es war ein bisschen surreal für mich zu hören, dass ich hierhin komme, zu so einer historischen Organisation", schwärmt der Spielmacher.

"Coach McCarthy und die gesamte Coaching Staff haben ein unfassbares Wissen. Es ist großartig für mich. Quasi ein bisschen frische Luft und neue Jungs kennenlernen."

Auch mit starting Quarterback Dak Prescott hat er sich schon getroffen und möchte alles vom erfahrenen Quarterback der Cowboys lernen. Auch für ihn hatte Lance nur Bewunderung übrig. "Er hat den Walter Payton Man of the Year Award gewonnen. Das alleine zeigt schon, was für eine Person er ist."

Inwieweit Lance zu Einsätze kommt, bleibt jedoch abzuwarten.