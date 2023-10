Dallas Cowboys: Trey Lance soll Infos über San Francisco 49ers liefern

Die Personalie Trey Lance schlug in der vergangenen Offseason hohe Wellen. Nachdem das einstige Supertalent den Kampf um den Posten als Starting-Quarterback bei den San Francisco 49ers gegen Brock Purdy verlor und sich sogar hinter Sam Darnold einreihen musste, wurde er zu den Dallas Cowboys getradet.

Die Dallas Cowboys müssen als nächstes zu den San Francisco 49ers. In der Vorbereitung auf den Gegner soll ein Ex-Niner helfen: Quarterback Trey Lance.

Schottenheimer deutet an: "Trey kennt sie gut"

Trey Lance verbrachte drei volle Training Camps bei den 49ers, jedes unter Head Coach Kyle Shanahan. "Trey kennt sie gut und weiß, was sie tun", sagte Offensive Coordinator Brian Schottenheimer. Im Training Camp vor der Saison 2022 erhielt Lance sogar die Spielzüge für die Starter.

Allerdings wollte der Sohn des legendären Coaches Marty Schottenheimer die Rolle seines dritten Quarterbacks nicht zu hoch hängen. "Er kennt sie gut. Aber ich kenne sie aus meiner Zeit in Seattle auch gut. Und sie kennen ja auch die Cowboys gut", ergänzte er.

"Außerdem", fügte er an, "muss es ja nichts heißen, selbst wenn wir genau wüssten, was sie täten", so Schottenheimer.