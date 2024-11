Daniel Jones bei den Minnesota Vikings: Mini-Gehalt - und eine große Hintertür?

So viel trinken die NFL-Fans pro Spiel:

Alkoholische Getränke und Sport geht für viele Fans Hand in Hand. Auch in der NFL wird während der Spiele teilweise ordentlich gebechert. Bei einer Franchise wird sich offenbar ganz besonders der Frust von der Seele getrunken. ran zeigt euch, wie viele Drinks bei jeder Franchise pro Spiel verzehrt werden. (Quelle: "alcohol.org")