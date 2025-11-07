Die Denver Broncos haben ihre Siegesserie gegen die Las Vegas Raiders ausgebaut. Allerdings hatten beide Offensiven große Probleme, vor allem wegen der vielen Strafen. von Oliver Jensen, Die Denver Broncos haben das Thursday Night Game gegen die Las Vegas Raiders mit 10:7 gewonnen. Die Raiders erwischten den besseren Start. Ashton Jeanty erlief den ersten Touchdown des Spiels, sodass die Raiders im ersten Viertel mit 7:0 in Führung gingen. Weitere Punkte sollten in dem Spiel für die Gastgeber allerdings nicht hinzukommen. Highlights und Relives der NFL kostenlos auf Joyn streamen Im zweiten Spielabschnitt glichen die Broncos aus, indem Troy Franklin einen Touchdown-Pass von Bo Nix fing.

Im dritten Quarter blockte Denver einen Punt der Raiders, gelangte dadurch in eine gute Feldposition und schloss den Drive mit einem Field Goal über 32 Yards ab - 10:7 für die Broncos. Viereinhalb Minuten vor Spielende hatte Raiders-Kicker Daniel Carlson den Ausgleich auf dem Fuß, vergab allerdings aus einer Entfernung von 48 Yards.

Sechs Sacks von den Broncos Raiders-Quarterback Geno Smith wurde sechs Mal gesackt, warf für 146 Yards und eine Interception. "Wir werden wieder aufstehen", versprach er. "Es tut weh. Ich gebe alles für dieses Spiel und mache alles, was ich tun kann, um wieder zu gewinnen." Broncos-Quarterback Bo Nix hatte ebenfalls seine Probleme, kam auf 150 Passing-Yards, einen Touchdown-Pass und zwei Interceptions. Kurios: Beide Teams verbuchten mehr Strafen (je 11) als First Downs (je 10).

