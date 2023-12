Bei den Erklärungsversuchen des nicht erwarteten und vor allem vom Zeitpunkt her überraschenden Schrittes kommt immer wieder eine Klausel zur Sprache. Diese garantiert Wilsons Basisgehalt von 37 Millionen US-Dollar für die Saison 2025 bereits am fünften Tag der Saison 2024.

Oder die, warum Sean Payton ihn ausgerechnet jetzt an die Seitenlinie verbannt. Zwei Spiele vor Ende der Regular Season und mit einer wenn auch noch so geringen, aber eben vorhandenen Chance, nach sieben Jahren wieder die Playoffs zu erreichen.

Wilsons Licht in Denver ist also offensichtlich erloschen. Heißt auch: Der als Blockbuster-Trade gefeierte Deal, der die Broncos unter anderen zwei Erst- und zwei Zweitrunden-Picks gekostet hat, könnte zum größten Reinfall der NFL-Geschichte werden.

So fiel es Payton gar nicht mal so schwer, die kontroverse Entscheidung zu erklären. Auch wenn er mit einem Satz loslegte, dessen Inhalt tief blicken lässt, wenn er denn erst einmal ausgesprochen werden muss: "Ich kann Ihnen sagen, dass wir unbedingt gewinnen wollen."

Nun muss der langjährige Coach der New Orleans Saints, der dort perfekt mit Drew Brees harmonierte, zeigen, dass er einen Neuanfang ebenso kompromisslos umsetzen kann. In Denver darf sich wohl kein noch so großer Name sicher sein, dass er nächste Saison noch im Team steht.

Pittsburgh Steelers Mason Rudolph wird auch in Woche 17 gegen die Seahawks als Starting Quarterback auflaufen. Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, will Coach Mike Tomlin bei Kenny Pickett nach wie vor kein Risiko eingehen. Außerdem hat Rudolph beim 34:11-Sieg gegen die Bengals zuletzt bewiesen, dass er ein guter Ersatz ist. • Starter: Mason Rudolph • Backup: Mitch Trubisky • Verletzt: Kenny Pickett

New York Giants Und auch im Big Apple tut sich etwas. Head Coach Brian Daboll kündigte an, dass an Silvester im Spiel gegen die Los Angeles Rams Tyrod Taylor anstelle von Tommy DeVito starten wird. • Starter: Tyrod Taylor • Backup: Tommy DeVito • Verletzt: Daniel Jones

Denver Broncos Das ist ein ziemlicher Hammer! Jarrett Stidham wird bei den Broncos Russell Wilson für die letzten Spiele ersetzen. Hintergrund: Wilson hat ein enormes Gehalt für 2025 garantiert, wenn er am 17. März noch im Kader steht. Die Broncos gehen also auf Nummer sich, damit sich Wilson nicht verletzt und nach der Saison entlassen werden kann. • Starter: Jarrett Stidham • Backup: Russell Wilson

Jacksonville Jaguars Die Jaguars reagieren auf die Sprunggelenksverletzung von Starter Trevor Lawrence und verpflichten Matt Barkley. Der 33-Jährige war zuletzt Teil des Practice Squads bei den New York Giants und rotiert nun in den Jaguars-Roster. • Starter: Trevor Lawrence (fraglich für Week 17) • Backup: C.J. Beathard • Im Kader: Matt Barkley

Houston Texans Zwei Spiele verpasste C.J. Stroud wegen einer in Week 14 erlittenen Gehirnerschütterung, rechtzeitig zum Division-Duell gegen die Tennessee Titans können die Houston Texans aber wieder auf ihren Rookie setzen. Am Donnerstag verließ der 22-Jährige nach Angaben der Franchise das Concussion Protocol. Case Keenum rückt damit wieder ins zweite Glied. • Starter: C.J. Stroud • Backups: Case Keenum, Davis Mills

Für Spannung ist in Denver in den kommenden Monaten jedenfalls gesorgt. Laut Dianna Russini von "The Athletic" soll Wilson im März entlassen werden. Dann sollte Paytons Rodeo so richtig an Fahrt aufnehmen. Und noch so manchen Spieler aus dem Sattel werfen.

Den Broncos könnte ein wilder Ritt durch die Offseason bevorstehen. Und die Münder der Beobachter noch häufiger offenstehen.