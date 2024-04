Der "Fall O.J.": Simpson wollte die schlimmsten Tage vergessen - nun ist er gestorben

Tja, und sie haben mit ihm gelitten, ihn verteufelt, an ihm gezweifelt, ihn verurteilt oder ihm geglaubt, als er 1995 als mutmaßlicher Doppelmörder in einem beispiellosen Indizienprozess vor Gericht stand.

Sie lachten herzhaft über ihn, über Detective Nordberg aus der legendären Komödie "Die nackte Kanone", eine Kult-Trilogie, die von 1988 bis 1994 die Kinos eroberte. An der Seite von Leslie Nielsen.

Damals, in den 70er Jahren, als er als Running Back von 1969 bis 1979 auf 11.236 Rushing Yards und 61 Touchdowns kam. Sechsmaliger Pro Bowler. NFL MVP. Hall of Famer. Eine Legende, vor allem bei den Bills.

Vor 30 Jahren am 12. Juni 1994 wurden Nicole Brown Simpson und ihr Begleiter Ron Goldman ermordet. Eine Zeit, die O.J. Simpson vergessen wollte. Nun ist er gestorben. Todesursache: Krebs!

Die Bilder der Live-Verfolgungsjagd, als die Polizei den flüchtigen Simpson quer durch Beverly Hills verfolgte, gingen um die Welt. Dazu jenes mit den nicht passenden Handschuhen - ein Symbolbild für all das, was der Strafprozess war: ein sensationslüsterndes Spektakel, und auch ein Skandal. Fast ein Jahr dauerte der Prozess, durchzogen von Rassismus, Fehlverhalten der Polizei, häuslicher Gewalt.

Nichts war mehr wie vorher. Für die Hinterbliebenen sowieso nicht, aber auch für Simpson, ja für eine ganze Nation nicht, die in dem auf mehreren US-Sendern live übertragenen Prozess ihren einstigen Helden mit den Vorwürfen konfrontiert sahen.

Das Wichtigste in Kürze

In einem Zivilprozess zwei Jahre später war er es nicht mehr. 1997 wurde er dazu verurteilt, 33,5 Millionen Dollar zu zahlen. Einen Großteil der Strafe hat er nie bezahlt, denn der frühere Multi-Millionär gab angeblich wiederum einen Großteil seines Vermögens für die hochklassige Verteidiger-Riege in dem Mordprozess aus.

2017 vorzeitig entlassen

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass er wegen eines Überfalls im Jahr 2007 in einem Hotel in Las Vegas zu einer 33-jährigen Haftstrafe verurteilt wurde. Er hatte gemeinsam mit Komplizen in Las Vegas zwei Sammler von Fan-Artikeln mit Waffengewalt zur Herausgabe von Devotionalien gezwungen. 2017 wurde er vorzeitig entlassen.

Simpson lebte bis zuletzt in Las Vegas, hatte engen Kontakt zu seinen beiden jüngeren Kindern Justin und Sydney aus der Ehe mit Nicole Brown und zur älteren Tochter Arnelle aus seiner früheren Ehe mit Marguerite Whitley.

Serien und Filme wurden zahlreiche über Simpson gedreht. Die bekannteste der letzten Jahre war wohl "The People vs. O.J. Simpson - American Crime Story" mit Cuba Gooding Jr. in der Hauptrolle.