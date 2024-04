NFL: O.J. Simpson im Alter von 76 Jahren verstorben - Familie bestätigt Todesursache

"Am 10. April erlag unser Vater, Orenthal James Simpson, seinem Kampf gegen den Krebs", schrieb seine Familie auf der Plattform "X". Er sei in seinen letzten Momenten von seinen Familienangehörigen umgeben gewesen.

O.J. Simpson: Illustre Football-Karriere

Auf dem Football-Feld galt Simpson über weite Teile seiner Karriere als Ausnahmespieler. Am College dominierte er an der University of Southern California und gewann 1968 die Heisman Trophy.

Die Buffalo Bills wählten ihn im NFL Draft 1969 an erster Stelle. In seiner NFL-Karriere sammelte Simpson, der auch für die San Francisco 49ers auflief, über 10.000 Rushing Yards, 1973 knackte er in den damals üblichen 14 Saison-Spielen die 2.000-Yard-Marke. Er erhielt in diesem Jahr die Auszeichnung zum MVP.

Insgesamt wurde er in sechs Saisons in den Pro Bowl gewählt, 1985 erhielt er die Berufung in die Hall of Fame. Zwei Jahre zuvor wurde er bereits in die Hall of Fame des College Football gewählt.