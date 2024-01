Detroit Lions - Ben Jonhson: Der Kopf hinter der Top-Offensive

Die Lions rangieren in den meisten relevanten Offensiv-Metriken in der Spitzengruppe, Quarterback Jared Goff, der mit vielen Fragezeichen im Gepäck vor einigen Jahren nach Detroit kam, hat sich zu einem guten Starter (zurück-)entwickelt. Das Running-Back-Duo aus David Montgomery und Jahmyr Gibbs zählt zu den besten Tandems der Liga.

Denn die Lions spielten eine hervorragende reguläre Spielzeit, schlugen in der Wild Card Round die Los Angeles Rams (zum Spielbericht ) und empfangen nun als Favorit in der Divisional Round auf die Tampa Bay Buccaneers.

Chicago Bears • Head Coach: Matt Eberflus (im Bild) • Offensive Coordinator: n.v. (zuvor Luke Getsy) • Defensive Coordinator: n.v. (zuvor Alan Williams) • Special Teams Coordinator: Richard Hightower • General Manager: Ryan Poles

Lions-Offensive: Schnell, physisch, kreativ

Die Analyse der Lions-Offensive beginnt bei Goff. Der 29-Jährige hat seine Karriere bei den Lions zurück in die Erfolgsspur gelenkt und dirigiert die Offense als Pocket Passer mit einer schnellen Entscheidungsfindung, gutem Timing und dem nötigen Armtalent.

Die durchschnittliche Target-Tiefe von Goffs Pässen liegt bei 7,2 Yards im Schnitt und er wird den Ball in 2,57 Sekunden los. Kaum ein Quarterback wirft kürzere Pässe und trennt sich schneller vom Football als Goff.

Der Routinier setzt so die Playmaker (St. Brown, LaPorta, Gibbs und Co.) schnell in Szene, die nach dem Catch Yards rausholen. Gleichzeitig vermeidet Goff Sacks und Schnitzer, da er den Ball nicht allzu lange in den eigenen Händen behält.