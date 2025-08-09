NFL - Atlanta Falcons: Lenny Krieg mit Mega-Field-Goal - Kicker-Wettkampf heizt sich auf

Der Deutsche Lenny Krieg überzeugt im ersten Preseason-Spiel der Falcons mit einem Mega-Field-Goal. Kann er Routinier Younghoe Koo den Posten streitig machen?

Anfang des Jahres konnte der ehemalige Kicker der Stuttgart Surge, Lenny Krieg, beim Scouting Combine der NFL überzeugen. Mehrere Teams zeigten sich interessiert, am Ende statteten ihn die Atlanta Falcons mit einem Dreijahresvertrag inklusive Grundgehalt und Signing Bonus aus.

Bei den Falcons ist eigentlich Routinier Younghoe Koo der Kicker Nummer eins, doch das könnte sich ändern. Mit einem beeindruckenden Field Goal hat Krieg nämlich den Wettkampf eröffnet.

Beim ersten Preseason-Spiel der Falcons – die Partie gegen Detroit wurde nach einer schockierenden Verletzung noch vor Ablauf der Zeit im vierten Viertel abgebrochen – verwandelte der Deutsche ein durchaus beeindruckendes Field Goal.

Gleich im ersten Viertel traf Krieg seinen Versuch aus 57 Yards - und das nicht etwa knapp. Der Ball flog mittig durch die Torstangen. Krieg wurde in der Folge von seinen Teamkollegen gefeiert, auch Head Coach Raheem Morris strahlte voller Begeisterung über das ganze Gesicht.

Seinen Extrapunkt nach dem Touchdown von Chris Blair verwandelte der Deutsche wenig später ebenfalls. Kleiner Makel: Mitte des dritten Viertels fand ein weiteres Field Goal aus 53 Yards nicht den Weg ins Ziel.