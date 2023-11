Detroit Lions - Saftige Geldstrafe für Amon-Ra St. Brown

Die Strafe bezieht sich auf einen Spielzug in der Partie gegen die Chicago Bears. St. Brown wird unterstellt, dass er bei einem Laufspielzug mit dem Kopf voran den Kontakt mit dem Gegner initiiert habe.

Eine Flagge gab es während des Plays nicht. Die Liga behält sich allerdings vor, unabhängig von der Entscheidung der Schiedsrichter in der Partie, Strafen für Regelwidrigkeiten im Nachgang zu verteilen.

St. Brown hat die Möglichkeit, die Bestrafung anzufechten. Der 24-Jährige kommt in dieser Saison auf 82 Catches für 993 Yards und fünf Touchdowns.

Detroit Lions verlieren an Thanksgiving

Auf ihn und die Lions wartet nun eine längere Pause. Detroit verlor bereits an Thanksgiving gegen die Green Bay Packers (zum Spielbericht). Am 3.12 treffen sie auf die New Orleans Saints.