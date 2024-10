Amon-Ra St. Brown und die Detroit Lions haben nach einem Offensiv-Feuerwerk in ihrem siebten Saisonspiel in den sechsten Sieg eingefahren. Die Lions gewannen gegen die Tennessee Titans mit 52:14 und erzielten damit die zweitbeste Punktausbeute ihrer fast 100-jährigen Klubgeschichte.

Der Tackle hatte sich beim Sieg gegen Carolina in der vergangenen Woche eine Gehirnerschütterung zugezogen. Ob er in Week 9 wieder fit ist, ist offen.

Jakob Johnson konnte seine Qualitäten in Week 8 auch nicht präsentieren. Bei der 18:26-Niederlage seiner New York Giants gegen die Pittsburgh Steelers kam der Fullback nicht zum Einsatz, schaffte es nicht in den Game Squad.

Im zurückliegenden April wurde ihm von der Franchise der internationale Kaderplatz für 2024 zugewiesen. Und wieder stand Zierer im Fokus. Die Texans wollten in der Vorbereitung sehen, was er drauf hat. So war er beim letzten Spiel gegen die Rams einer von drei Spielern, die bei allen Offensive Snaps auf dem Platz standen. Unter dem Strich kam er auf starke 151 Snaps. Trotzdem reichte es nicht für den 53-Mann-Kader. Immerhin: Er behält den International-Practice-Squad-Platz und ist damit weiterhin Teil der Franchise.

Lorenz Metz ist ein weiterer Deutscher, der vom International Pathway Program der NFL profitierte. Mitte April nahmen die Tampa Bay Buccaneers den Offensive Tackle unter Vertrag. Metz bekam in der Preseason seine Snaps, allerdings haben sich die Bucs nach dem letzten Spiel von ihm getrennt. Er durchlief den Waiver und Tampa Bay schlug erneut zu und holte ihn in den Practice Squad. Dank einer Ausnahmegenehmigung zählt er nicht gegen die 16 verfügbaren Plätze.

Marcel Dabo kam über das International Pathway Program 2022 in die NFL. Bei den Indianapolis Colts schaffte es der Defensive Back jedoch nicht in den finalen Roster. Als internationaler Spieler nimmt er den Colts im Practice Squad aber immerhin keinen Platz weg und kann sich in Ruhe weiterentwickeln.

Obwohl er im dritten Preseason-Spiel der New Orleans Saints gegen die Tennessee Titans mit drei Catches für 40 Yards und einem Touchdown durchaus überzeugte, musste Wide Receiver Equanimeous St. Brown , der ältere Bruder von Amon-Ra, eine bittere Nachricht hinnehmen. Der Wide Receiver überstand den finalen Roster Cut nicht und wurde von den Saints entlassen, kurz darauf aber in den Practice Squad aufgenommen. Seither wartet er auf eine Chance.

EQ, Dabo und Co.: Die Spieler in Practice Squad oder ohne Team

DeMarcus Lawrence (Dallas Cowboys) Schock für die Dallas Cowboys: Defensive End DeMarcus Lawrence muss auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt werden. Beim Spiel gegen die New York Giants in Woche 4 verletzte er sich am rechten Fuß. Laut "ESPN" fällt er bis zu acht Wochen aus, könnte also zum Saisonendspurt wieder fit sein. Ersatz ist auch schon da: Die Cowboys holten KJ Henry vom Practice Squad der Cincinnati Bengals.

Marshawn Kneeland (Dallas Cowboys) Aufatmen bei den Dallas Cowboys. Marshawn Kneeland hat sich im Sunday Night Game gegen die Pittsburgh Steelers in Woche 5 nicht wie zunächst befürchtet am Kreuzband verletzt. Es liegt stattdessen ein Teilriss des Außenmeniskus, der eine Operation erforderlich macht, vor. Damit kann der Rookie-Defensive-End in dieser Saison wohl aufs Feld zurückkehren.

Aidan Hutchinson (Detroit Lions) Head Coach Dan Campbell zumindest wollte ein Comeback in der laufenden Spielzeit nicht komplett ausschließen. "Ich würde Hutch niemals abschreiben. Niemals", sagte Campbell am Montag: "Es ist ein langer Weg, aber ich würde ihn nie abschreiben. Wenn es jemand schafft, dann er." Prognosen gehen von einer vier- bis sechsmonatigen Pause bei Hutchinson aus. Am Dienstag setzte die Franchise den 24-Jährigen auf die IR-Liste.

Aidan Hutchinson (Detroit Lions) Via "X" schrieb die NFL-Franchise: "Aiden Hutchinson hat die Operation erfolgreich überstanden. Er wird in dieser Woche nach Detroit zurückkehren. Wir erwarten, dass er wieder vollständig gesund wird. Einen Zeitplan für eine Rückkehr auf das Feld gibt zu dieser Zeit nicht." Auch ohne Zeitplan sollte jedoch klar sein: In dieser Saison wird der 24-Jährige nicht mehr zum Einsatz kommen - oder etwa doch?

Aidan Hutchinson (Detroit Lions) Bittere Nachrichten aus Dallas. Im Spiel gegen die Cowboys hat sich Aidan Hutchinson schwer am linken Bein verletzt. Wie nach dem Spiel bekannt wurde, zog sich der Defensiv-Star einen Schienbeinkopfbruch zu und wurde bereits operiert. Hutchinson blieb nach einem Spielzug liegen, fasste sich schmerzverzerrt ans Bein, Spieler beider Teams versammelten sich um ihn und er musste abtransportiert werden. Am Montag meldeten sich auch die Lions ...

Brandon Coleman (Washington Commanders) Für Brandon Coleman (r.) war die Partie der Commanders gegen die Carolina Panthers (40:7) bereits in der ersten Hälfte beendet. Wegen einer Gehirnerschütterung musste der O-Liner das Feld verlassen. Der Deutsch-Amerikaner befindet sich im Concussion Protocol. Es ist offen, ob er für das Spiel gegen die Chicago Bears in Week 8 grünes Licht bekommt.

Alvin Kamara (New Orleans Saints) Offensichtlich hält die gebrochene Hand Kamara aber nicht davon ab, starke Leistungen zu zeigen. Mit 111 Carries, 438 Rushing Yards, 34 Receptions und sechs Touchdowns führt er das Backfield der Saints an. Obwohl Kamara sich zusätzlich auch noch eine Rippenverletzung zuzog, spielte er bisher in allen sieben Spielen. Keine Frage, der Running Back ist hart im Nehmen.

Alvin Kamara (New Orleans Saints) Der Running Back der Saints hat am Donnerstag erklärt, dass er seit dem Spiel gegen die Kansas City Chiefs in Week 5 mit einer gebrochenen Hand spielt. Wie Kamara sich die schwere Verletzung zugezogen hat, erzählte der 29-Jährige jedoch nicht.

Chris Godwin (Tampa Bay Buccaneers) Eine Rückkehr in der laufenden Saison 2024 ist relativ unwahrscheinlich - aber nicht ausgeschlossen. "Es besteht die Möglichkeit, dass er zurückkommt, wenn wir einen tiefen Playoff-Lauf haben", so der Cheftrainer.

Chris Godwin (Tampa Bay Buccaneers) Am siebten NFL-Spieltag blieb Bucs-Receiver Chris Godwin nach einem Tackle auf dem Boden liegen und musste in der Folge vom Feld gefahren werden. Aus den schlimmen Befürchtungen ist nun Realität geworden. Head Coach Todd Bowles erklärte, dass der ausgerenkte linke Knöchel des Passempfänger operiert werden muss. Demnach hat der Knöchel zudem auch noch strukturelle Schäden.

Mike Evans (Tampa Bay Buccaneers) Bereits vor Woche 7 plagten Evans Oberschenkelprobleme. Gegen die Ravens musste er frühzeitig raus. Nach dem Spiel sickerte die Diagnose "hamstring injury" also eine Verletzung an der Oberschenkelrückseite durch. Weitere Untersuchungen bestätigten dies. Damit wird Evans mindestens vier Wochen ausfallen. Geplant sei die Rückkehr nach der Bye Week in Woche 11.

Drake Maye (New England Patriots) Die Patriots mussten im Spiel gegen die New York Jets einen schweren Rückschlag hinnehmen. Als Quarterback Drake Maye einen Lauf über 18 Yards hinlegte, bekam er von Jets-Linebacker Jamien Sherwood einen Hit von Helm zu Helm. Der Passgeber wurde wegen einer möglichen Gehirnerschütterung aus dem Spiel genommen. Jacoby Brissett übernahm seinen Part.

Brian Thomas Jr. (Jacksonville Jaguars) Das wäre fatal für die Jags. Seit er bei der 27:30-Niederlage gegen die Green Bay Packers auf den Ball fiel, plagen Rookie-WR Brian Thomas Jr. Rippenschmerzen. Ein MRT soll nun am Montag Aufschluss darüber geben, wie schwerwiegend die Verletzung ist. Noch bestehe bei der Florida-Franchise laut "NBC" aber die Hoffnung, dass Thomas am kommenden Sonntag auflaufen kann.

Jordan Love (Green Bay Packers) Die Packers bangen erneut um Jordan Love. Der Quarterback verletzte sich beim Sieg über die Jaguars gleich zweimal: Im ersten Quarter verließ Love aufgrund einer Verletzung am bereits angeschlagenen Knie kurzzeitig die Partie. Eine Leistenverletzung in der zweiten Hälfte setzte ihn dann endgültig außer Gefecht. "Wir sind sehr besorgt", gestand Head Coach LaFleur nach dem Spiel.

Im Draft 2024 wurde Julius Welschof nicht ausgewählt, im Anschluss daran aber sehr wohl. Der Defensive End, der bereits 27 Jahre alt ist und von der University of North Carolina kommt, wurde als Free Agent von den Pittsburgh Steelers verpflichtet. Er konnte in der Preseason jede Menge Pluspunkte sammeln. So kam er auf insgesamt drei Sacks, davon zwei im finalen Duell mit den Detroit Lions.

Mehr noch: Vor dem letzten Preseason-Spiel hatte Welschof die meisten Snaps aller Spieler auf dem Konto, 100 waren es insgesamt. 88 davon absolvierte er in der Defense, auch dort erhielt er damit die meiste Einsatzzeit. Dann aber folgte der Schock: Welschof verletzte sich am Knie. Im ran-Interview verrät er, wie es bei ihm weitergeht. Er will in dieser Saison wieder angreifen.

Devery Hamilton unterzeichnete im Januar bei den Pittsburgh Steelers einen sogenannten "Reserve/Futures Contract". Damit beanspruchte die Franchise die Rechte an ihm für den 90-Mann-Kader im Rahmen der Organized Team Activities und des Trainingslagers. Derartige Verträge werden in der Regel mit dem Mindestgehalt vergütet, welches sich nach der Erfahrung des Spielers richtet, und sind nicht garantiert.

In seinem vierten Jahr - vorher stand er bei Raiders und Giants unter Vertrag - hoffte er in Pittsburgh auf den Durchbruch. Doch diese Hoffnung wurde enttäuscht. Hamilton fiel dem Cut nach dem Preseason-Finale gegen die Detroit Lions zum Opfer. Eine Entscheidung, die sich angebahnt hatte. Denn er bekam gegen die Lions zwar seine Einsatzzeit, zeigte aber erhebliche Probleme bei der Passverteidigung, ließ einen Sack und immer wieder Druck auf Quarterback Justin Fields zu. In den Medien musste er einige Kritik einstecken.

David Bada bleibt vom Pech verfolgt. Der Defensive Tackle stand seit 2020 in Diensten der Washington Commanders, die ihn im Rahmen des International Pathway Program aufgenommen hatten. Im vergangenen Sommer riss er sich im Training den Trizeps, weshalb die Spielzeit 2023 für ihn vorzeitig gelaufen war. In diesem Sommer verpflichteten ihn die Detroit Lions, doch in der Preseason verletzte sich der 29-Jährige an der Achillessehne. Wieder das vorzeitige Saisonaus, wie Trainer Dan Campbell bestätigte. Im Zuge der Roster Cuts wurde Bada gewaived.