Was das genau bedeutet, warum er für den 53er-Kader nicht berücksichtigt wurde, ob er auf einen Einsatz hoffen kann, warum die Texans plötzlich so gut sind und was für sie in der Saison 2024 drin ist - unter anderem darüber haben wir mit dem 24-Jährigen gesprochen.

Die Tage rund um den Roster Cut "sind die härtesten Tage in der NFL ", wie der deutsche Tackle im ran -Interview erklärt. Fast 40 Spieler erfahren dann, dass sie es nicht in den endgültigen Kader geschafft haben. "Ich war wirklich nicht lange da, weil ich auch nicht da sein wollte, um ehrlich zu sein. Es ist schon ein sehr emotionaler Tag."

Zierer: Am Montag vor der Deadline sind die Roster Cuts gestartet. Da wurden die ersten Spieler entlassen, mit denen man gar nicht mehr zusammenarbeiten wollte. Am Dienstag war dann der Rest dran. Als Spieler wird man angerufen und in die Facility bestellt. Dann redest du kurz mit dem Head Coach oder dem General Manager. Die sagen dir, dass du gecuttet wirst. Du gehst also nur kurz hin, redest mit ihnen, bist wieder raus und weißt, was Sache ist.

Zierer: Wir wussten schon vorher, dass Laremy Tunsil und Tytus Howard die Starter sind, das sind zwei der besten NFL-Tackles. Dann haben wir Blake Fisher in der zweiten Runde gedraftet, er ist auch Tackle. Es war klar, dass er auch im Team sein wird, weil in der zweiten Draft-Runde sehr viel Geld investiert wird. Manche Teams setzen auf vier Tackles, manche Teams behalten einen Tackle, der auch Guard oder Center spielen kann. Ich habe versucht, dieser vierte Tackle zu werden, aber wir hatten vier andere, die diesen Spot ebenfalls haben wollten. Im Training habe ich gemerkt, dass die Coaches anderen mehr Zeit gegeben haben. Da steht dann meistens schon fest, wer über dir steht im Roster. Deshalb konnte ich das ein bisschen voraussehen.

Zierer: Natürlich war ich enttäuscht. Aber man merkt vorher, wie das Trainingslager läuft, wie dich die Coaches sehen, ob du mit dem ersten, zweiten oder dritten Team im Training bist. Ich hatte Hoffnung, als ich am Anfang ins Trainingslager rein bin, und da habe ich auch gut gespielt. Aber in den letzten paar Wochen wurde mir so langsam klar, dass sie mich auf diesem International-Practice-Squad-Platz behalten wollen. Und deswegen war es am Tag des Roster Cuts nicht ganz so schlimm. Aber man hofft halt, man denkt, man hat gut gespielt. Ich habe es aber kommen sehen.

ran: Kilian Zierer, die neue Saison startet bald. Wie kann man die Stimmung in einem NFL-Team wie den Houston Texans so kurz davor beschreiben?

Zierer: Ja, das stimmt schon. Jedes Jahr werden rund 1.200 Spieler gecuttet. Ein bisschen weniger als die Hälfte schafft es in den Practice Squad. Die anderen müssen schauen, dass sie wieder einen Job finden. Das ist hart. Es gibt auch große Unterschiede. Wenn sich ein Top-Quarterback verletzt oder ein paar schlechte Preseason-Spiele hat, dann bleibt er trotzdem im Team. Anderen Spielern kann es passieren, dass sie nach einem schlechten Spiel am nächsten Tag weg sind. Das ist ein hartes Business, aber man weiß, auf was man sich einstellen muss.

Zierer: Einiges war positiv, einiges aber auch negativ. Coaches sind nie zufrieden. Die wollen immer, dass du besser wirst. Ich selbst war mit meiner Spielweise relativ zufrieden. Es waren natürlich nicht alle Snaps gut. Aber ich habe rund 160 Snaps gespielt und mit der Mehrzahl war ich zufrieden. Ich bin besser geworden, ich habe besser gespielt als letztes Jahr. Ich habe auch ein bisschen mehr Spielzeit auf beiden Seiten bekommen. Letztes Jahr habe ich im ersten Jahr nur Left Tackle gespielt. Dieses Jahr habe ich in der Offseason rechts gespielt, dann im Trainingslager wieder links. Dann in meinem ersten Preseason-Spiel rechts und in meinen letzten zwei wieder links. Ich habe auf jeden Fall gezeigt, dass ich auf beiden Seiten spielen kann. Unter dem Strich war es eine zufriedenstellende Preseason.

Kilian Zierer: Auf einmal sind sie weg ...

ran: Wie hart ist so ein Tag für das Team? Immerhin sind viele Jungs weg, mit denen man monatelang zusammen trainiert hat.

Zierer: Ich würde sagen, es sind die härtesten Tage in der NFL. Man hat viele Freunde, die seit Monaten neben dir sitzen im Locker Room, und die sind auf einmal einfach weg. Spieler, die ein gutes Camp haben, haben es nicht geschafft, weil sie sich zu einem schlechten Zeitpunkt verletzen und durch jemand anderen ersetzt werden. Die Stimmung ist dann richtig scheiße. Keiner will am Tag der Cuts in der Facility gesehen werden. Ich war wirklich nicht lange da, weil ich auch nicht da sein wollte, um ehrlich zu sein. Es ist schon ein sehr emotionaler Tag.

ran: Sie sind 2018 aufs College gegangen, haben auch für Auburn gespielt, sind im Draft 2023 nicht ausgewählt worden, kamen dann aber bei den Texans unter. Eine verheißungsvolle Preseason wurde dann von einer Knöchelverletzung beendet. Was war für Sie bislang die größte Herausforderung auf dem Weg in die NFL?

Zierer: Was mir am schwersten gefallen ist: Im November 2019 habe ich mir das Kreuzband gerissen, hatte eine OP und bin im Januar in Auburn aufgekreuzt. Das Jahr war wirklich sehr hart. Meine Reha lief nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe schlecht gespielt, als ich dann zurückkam. Ich hatte das ganze Jahr über Knieprobleme, wusste nicht, ob ich überhaupt noch spielen kann. Das war die härteste Zeit, weil ich nicht wusste, was auf mich zukommt. Ob ich weiterhin spielen kann, ob ich wieder genauso gut bin wie davor oder ob mein Knie nicht mehr funktioniert.

ran: Hat Sie in der NFL etwas überrascht?

Zierer: Als ich ankam, waren auf einmal Spieler neben mir, die ich vor zehn Jahren im Fernsehen gesehen habe, und das sind ganz normale Menschen. Auf einmal sitze ich neben Stefon Diggs, Laremy Tunsil und Case Keenum in der Kabine und wir reden über irgendeinen Quatsch. Diggs hat seinen Locker direkt neben meinem, mit ihm spreche ich vor und nach dem Training regelmäßig. Ansonsten war alles genauso, wie ich mir vorgestellt habe. Die SEC ist schon sehr ähnlich zu dem, was in der NFL auf einen zukommt.

ran: Was können Sie von Mitspielern lernen, von den Topstars?

Zierer: Am Anfang habe ich mir bei allen abgeschaut, was sie so machen, was bei ihnen funktioniert, was ihre Routine ist. Das ist ein Riesen-Wort in der NFL: Routine. Eine NFL-Saison ist mega lang, 18 Wochen, 17 Spiele. Du musst einfach deine Routine finden. Wie schaut dein Montag aus, wie schaut dein Dienstag aus? Wie schaut dein Spieltag aus? Jeder hat seinen eigenen Plan. Man muss immer ein paar Kleinigkeiten nehmen, die man bei anderen sieht und versuchen, diese in die eigene Routine einzubauen. Wenn es für dich klappt, dann gut, wenn es nicht für dich klappt, dann such‘ was anderes. Das fängt damit an, wie früh du morgens aufstehst und in der Facility bist und irgendwas für deinen Körper machst. Wie bereitest du dich aufs Training vor? Bist du einer der Ersten auf dem Platz? Machst du extra Stretching, extra Übungen oder bist du einer, der als Letzter kommt und direkt bereit fürs Training ist? So geht das immer weiter, durch die ganze Woche. Jeder muss für sich finden, was am besten funktioniert.