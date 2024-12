Denn auch mit dem Team, bei dem er eine starke NFL -Preseason spielte, ehe er sich verletzte, kann er nicht nur die Playoffs schaffen, sondern in der jüngsten Form von Russell Wilson und Co. auch auf eine Super-Bowl-Chance hoffen. Vor dem Divisions-Duell mit den Cleveland Browns (ab 19:00 Uhr im Liveticker) sind die Steelers mit 9-3 Tabellenführer der AFC North.

Welschof: Thanksgiving ist in den USA heilig, da machen die meisten etwas mit der Familie, und das ist auch völlig in Ordnung, auch wenn der Coach einlädt. Eine Absage gilt nicht als Affront oder so. Das war vor allem für Leute wie mich gedacht, die nichts hatten, wo sie hingehen konnten. Und dann dachte ich mir: Warum nicht?

Welschof: Ich hatte ein Injury-Settlement mit den Steelers über acht Wochen unterschrieben. In der Zeit konnte mich kein anderes Team verpflichten. Danach war ich wieder auf dem Markt, außer für die Steelers. Die mussten offiziell nochmal weitere drei Wochen warten. Das ist von der NFLPA zum Schutz der Spieler so geregelt, damit Teams einen nach einer Verletzung nicht zu früh zurückholen. Und die Steelers haben sich bereits direkt am ersten möglichen Tag, also deutlich vor ihrer Frist, gemeldet und gesagt, dass sie mich zurückholen wollen.

Platz 2 (Vorwoche: Platz 1): Lamar Jackson (Baltimore Ravens) Er verliert seinen Platz an der Sonne, tatsächlich. Denn mickrige 19 Punkte und eine erneute Niederlage sind dem König dieses Rankings trotz Jacksons 237 Passing-und 79 Rushing-Yards nicht würdig. Im MVP-Rennen hat er mit Saquon Barkley und Josh Allen arge Konkurrenz, auf die er durch seine ungewohnt normalsterbliche Leistung etwas an Boden verlor. Die Ravens sind dennoch nicht zu unterschätzen.

Platz 5 (Vorwoche: Platz 7): Jayden Daniels (Washington Commanders) Nach drei Niederlagen in Folge sind nicht nur die Commanders wieder in der Spur, sondern auch Quarterback Jayden Daniels. Gegen die Titans fanden 83 Prozent seiner Pässe den Mitspieler für 206 Yards, bei drei geworfenen Touchdowns - ein Pick ist Makulatur. On top garnierte der Rookie seine grandiose Vorstellung noch mit einem Rushing Touchdown.

Platz 6 (Vorwoche: Platz 5): Jalen Hurts (Philadelphia Eagles) Elf von 19 Pässen für 118 Yards , kein einziger länger als 17 Yards und ein Touchdown. Mit diesen Statistiken wären die wenigsten Quarterbacks der Liga in der Lage, die Baltimore Ravens zu besiegen. Jalen Hurts aber eben schon. Und auch wenn der entfesselte Saquon Barkley und die kantige Eagles-Defense die bedeutsameren Stützen seiner Franchise darstellen, die nun acht Spiele in Folge gewann - ohne Hurts ruhige Hand wäre dieser Lauf nicht möglich.

Platz 7 (Vorwoche: Platz 16): Russell Wilson (Pittsburgh Steelers) Die wenigsten hatten vor Jahresbeginn an Russell Wilson geglaubt, aber Mike Tomlins Entscheidung für den einstigen Super-Bowl-Gewinner zahlt sich jetzt aus. Am Sonntag präsentierte sich Wilson als einer der besten Quarterbacks der NFL, passte für 414 Yards und drei Touchdowns bei soliden 10,9 YPA. Ihn für einen Veteran-Minimum-Contract zu verpflichten, scheint sich zu einem der größten Schnäppchen der letzten Jahre zu entwickeln.

Platz 8 (Vorwoche: Platz 6): Justin Herbert (Los Angeles Chargers) Herbert warf im zweiten Spiel in Folge keinen Touchdown. Somit musste die Defense der Chargers erneut für einen Sieg im defensiven Schlagabtausch mit den Falcons sorgen. Trotz insgesamt fünf Sacks brachte Herbert fast 70 Prozent seiner Pässe an den Mann, der fünfte Sieg im sechsten Spiel für seine Chargers.

Platz 9 (Vorwoche: Platz 11): Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs) Er ist eben doch ein Hexer. In einer Spielzeit mit ohnehin merkwürdig-instabilen Leistungen hatte Patrick Mahomes am Black Friday eigentlich einen Tag zum Vergessen. Der dreimalige Super Bowl-Champion brachte nur 56,5 Prozent seiner Pässe an, schaffte es aber dennoch, sein zweites 300-Yard-Spiel der Saison zu spielen. Und das, obwohl er nach voriger Woche erneut fünf Sacks einstecken musste. Die Black-Magic-Chiefs eben.

Platz 11 (Vorwoche: Platz 9): Tua Tagovailoa (Miami Dolphins) Hätte man nur die Statistik-Tafel zur Hand, ließen Tagovailoas 365 Yards und zwei Touchdowns an Thanksgiving einen dominanten Sieg der Dolphins vermuten. Seine fast 75 Prozent Completions über die gesamte Saison sind beinahe noch beeindruckender. Doch auch bei ihm hapert es am Timing seiner Elite-Momente, was den glühenden Trump-Supporter deshalb von den aktuellen Top-Quarterbacks trennt.

Platz 13 (Vorwoche: Platz 17): Jordan Love (Green Bay Packers) Love und Josh Jacobs haben sich gesucht und über den Verlauf der Saison gefunden. Gegen formstarke Miami Dolphins zwei Pässe in die Endzone für einen wichtigen Sieg zu werfen, das erfordert auch bei der Qualität der Packers O-Line einiges an Können. Seine Statistiken sprechen ohnehin für ihn: 21 von 28 Completions, ein Passer Rating von 129. So klettert der Rookie auf Platz 13.

Platz 15 (Vorwoche: Platz 10): Kyler Murray (Arizona Cardinals) Seit der Bye Week in Woche 11 ist Kyler Murray nicht mehr wiederzuerkennen. Gegen erstaunlich mittelmäßige Vikings gab der ehemalige Nummer 1-Pick das Spiel durch zwei unerklärliche Interceptions aus der Hand. So stabilisiert er vor Week 11 wirkte, so inkonsistent und fahrig agiert Murray jetzt. Kurios.

Platz 16 (Vorwoche: Platz 21): Geno Smith (Seattle Seahawks) In der Mitte des Rankings hat sich Geno Smith eingenistet. Nachdem ihre Special Teams die Seahawks im "Big Apple" früh in die Bredouille brachten, hatte Smith mit einem Touchdown und über 200 Yards erheblichen Anteil am Comeback-Sieg. Gegen eine bessere Franchise hätte es allerdings Turnovers und Sacks gehagelt, deshalb solides Mittelfeld für den Spielmacher der Top Seed-Seahawks.

Platz 17 (Vorwoche: Platz 13): Bo Nix (Denver Broncos) Nach seinen Fabelauftritten der letzten Wochen wieder ein Dämpfer für den Rookie. 295 Yards gegen die löchrige Defense der Browns sind erwartbar, zwei Picks und ein Passer Rating von 65,7 zeigen Nix' Inkonstanz aber eindrucksvoll auf. Zuletzt las man häufig, dass er seine Konkurrenten im Rennen um die Auszeichnung des Rookie of the Year mittlerweile eingeholt, wenn nicht überholt habe. Etwas voreilig? Sein 93-Yard-Touchdown auf Marvin Mims war dennoch irre.

Platz 22 (Vorwoche: Platz 24): Caleb Williams (Chicago Bears) Durch verpenntes Zeitmanagement zumindest eine Teilschuld an der Entlassung seines Head Coaches zu haben, schafft natürlich keine besonders gute Bewertungsgrundlage. Drei Touchdown-Pässe und die überragenden Lions beinahe düpiert zu haben, rückt das Toptalent allerdings doch wieder in ein positives Licht. In Summe sind die Abstimmungsprobleme zwischen Williams und seiner Offense aber zu groß, um ihn weiter vorne zu platzieren.

Platz 23 (Vorwoche: Platz 20): Derek Carr (New Orleans Saints) Derek Carr hat sich im unteren Mittelfeld dieses Rankings eingependelt. Und da gehört er auch hin. Zwar bleibt er mit nur vier Picks der Anti-Interception-King der NFL, in neun Spielen 4-5 zu gehen überstrahlt diese Statistik allerdings negativ. Mit 184 Yards für einen Touchdown beeindruckt man auch niemanden, vor allem, wenn man nur 14 Punkte erzielt.

Platz 24 (Vorwoche: Platz 26): Drake Maye (New England Patriots) In der ersten Halbzeit gegen die Colts kassierten die Patriots fünf Penalties für 69 Yards. Und trotzdem schaffte es der junge QB, 16 Punkte zu erzielen. Maye wird immer mehr, was sein Talent ihm theoretisch ermöglichen sollte. Ein explosiver Spielmacher - mit der nötigen Athletik, um Running Windows auszunutzen, aber auch der Fähigkeit zu Würfen aus engen Fenstern. 17 von 20 für 169 Yards und einen Touchdown, das sah ausgezeichnet aus - trotz Niederlage.

Platz 25 (Vorwoche: Platz 29): Aaron Rodgers (New York Jets) Genauso viele Touchdowns wie Patrick Mahomes und trotzdem nur Platz 25? Der Unterschied besteht darin, dass der amtierende Super-Bowl-Champion seine Qualitäten immer zum richtigen Zeitpunkt hervorzuzaubern vermag, während Rodgers Bemühungen fruchtlos bleiben. Mit zwei Pässen in die Endzone und 185 Yards erneut keine besonders schlechte Partie des Jets-QBs, am Ende stand jedoch wieder eine Niederlage.

Platz 26 (Vorwoche: Platz 22): Bryce Young (Carolina Panthers) Von 26 auf 22 und wieder zurück. Vor einigen Wochen noch war Bryce Young gefühlt näher am Arbeitsamt als an einem Starting Job in der NFL und nun - Stand Woche 14 - fängt er an, wie ein No. 1-Pick auszusehen. Zwar setzte es die zweite knappe Niederlage in Folge, in der individuellen Bewertung lassen ihn 298 Yards Young durchaus glänzen. Seine schwache Platzierung hat er der starken Konkurrenz zu verdanken.

Platz 27 (Vorwoche: 32): Aidan O'Connell (Las Vegas Raiders) Mit den Kansas City Chiefs den ärgsten Rivalen am Rande einer Niederlage gehabt und dabei noch erstaunliche 340 Yards und zwei Touchdowns aufgelegt. Aidan O'Connell spielt, als würde es um seine Zukunft bei den Raiders gehen. Ach so, das ist ja auch der Fall. Bleiben er und Rookie Brock Bowers das gefährliche Duo, das sie aktuell darstellen, wird sich Gardner Minshew bei seiner Rückkehr hinten anstellen müssen.

Platz 28 (Vorwoche: Platz 27): Cooper Rush (Dallas Cowboys) Gerade schien es, als hätten Cooper Rush und Receiver CeeDee Lamb sich auf dem Rasen gefunden, da zog sich der Superstar eine Schulterverletzung zu. Was lässt sich sonst zu Rushs Leistung sagen? Ordentlich, mittelmäßig, unauffällig. 195 Yards, ein Touchdown-Pass. Es war nicht die Cowboys-Offense, die die New York Giants von einer Überraschung abhielt.

Platz 29 (Vorwoche: Platz 28): Anthony Richardson (Indianapolis Colts) Innerhalb von zwei Wochen neun Plätze zu verlieren, das muss man erstmal schaffen. Ist aber ein Leichtes, wenn man von 24 Pässen nur die Hälfte an den Mann bringt. Hinzu kommen zwei Interceptions. Immerhin durften die Colts dank Richardsons Touchdown nach 2-Point-Conversion ihre Playoff-Chancen wahren. Clutch-Fähigkeiten hat er zweifelsohne. Zwei Siege aus den letzten drei Spielen, das sieht doch gar nicht so verkehrt aus in Indianapolis.

Platz 30 (Vorwoche: Platz 25): Will Levis (Tennessee Titans) Will Levis hatte sich durch überzeugende Auftritte gegen Chargers und Texans schön hochgearbeitet im Ranking. Nur um dann in Week 13 bei der Klatsche gegen die Washington Commanders alle Bemühungen mit einer schaurigen Completion-Rate von 48,7 Prozent zu torpedieren. Da helfen auch die zwei Touchdowns nichts, die er dank seines Laser-Arms sammeln konnte.

Platz 31 (Vorwoche: 30): Drew Lock (New York Giants) Die Ära Daniel Jones ist vorbei, Tommy DeVito musste eine Woche nach seinem Saisondebüt mit Unterarmverletzung passen. Dass mit Drew Lock Quarterback Nummer drei die Sieglos-Serie der "Big Apple-Franchise" beenden könnte, dachte selbst gegen zerrüttete Dallas Cowboys niemand - und es passierte auch nicht. Lock warf keinen Touchdown-Pass, stand am Ende bei einem Passer-Rating von 66,9. Giants-Niveau eben.

Platz - (Vorwoche: -): Trevor Lawrence (Jacksonville Jaguars) Nach dem skandalösen Hit durch Azeez Al-Shaai interessieren sich NFL-Fans eher für die Gesundheit des Jaguars-Quarterbacks, als für seine Leistung auf dem Rasen. Da Lawrence nur zehn Pässe warf, bleibt er in dieser Woche von einer Bewertung verschont. Auch deshalb, weil er auf inzwischen auf der IR-Liste steht, ein weiterer Einsatz in dieser Saison ist fraglich. Mac Jones übernimmt erneut.

Julius Welschof: Der Pass Rush ist eingerostet

ran: Wie groß ist Ihre Hoffnung bzw. die reelle Chance, es in den 53-Mann-Kader zu schaffen?

Welschof: Die Steelers wollen jetzt erstmal sehen, wie es mir unter fortdauernder Belastung geht. Sie werden mir Zeit geben, dass ich wieder komplett bei 100 Prozent bin, denn das Training mit der Mannschaft ist nochmal was anderes als mit dem Physio zu arbeiten. Hinzu kommt, dass wir auf der Position zurzeit ziemlich gut besetzt sind. Wir haben zuletzt noch Preston Smith von den Packers geholt. Normalerweise sind immer drei bis vier Leute beim Spiel dabei. Das hängt leider auch immer von Verletzungen ab.

ran: Wie ist das Ganze mental? Haben Sie die Verletzung noch im Hinterkopf?

Welschof: Anfangs hatte ich noch ordentlich Respekt und ein bisschen Sorge, dass ich zu viel mache und wieder etwas passiert. Deswegen versuche ich jetzt von Woche zu Woche immer mehr und mehr. Viele Möglichkeiten mit dem Team gibt es in der laufenden Saison auch gar nicht, es ist nicht so intensiv wie in der Vorbereitung. Es ist auch schwer zu sagen, wie mein Körper reagiert, wenn es mit voller Belastung über 90 Minuten geht. Aber bis jetzt läuft es alles gut.

ran: Wie viel Zeit geben Sie sich selbst?

Welschof: Es ist nicht einfach. Man hat im Grunde nur den Mittwoch und vielleicht ein bisschen noch am Donnerstag Zeit, um etwas zu machen. Montag und Dienstag haben wir kein Training, nur Workouts am Dienstag. Mittwoch ist dann dieser "heftige Tag", an dem man mit voller Ausrüstung trainiert. Das war es im Grunde.

ran: Haben Sie sich konkrete Ziele gesetzt? Der Vertrag läuft nur bis zum Saisonende…

Welschof: Ich möchte zeigen, dass ich immer noch der Alte bin. Ich will im Training die Plays machen, die ich davor schon gemacht habe, damit sie wissen, dass ich nicht schlechter geworden bin. Aber man merkt beim Pass Rush, dass ich ein bisschen eingerostet bin, dass ich wieder zurück in den Groove kommen muss nach der langen Pause. Deswegen setze ich mich nicht zu sehr unter Druck, aber ich will auch nicht nur happy sein, dass ich hier bin. Ich will wieder dahin zurück, wo ich vor der Verletzung war und dann noch weiter.

ran: Was sagen die Coaches?

Welschof: Ich mache Extra-Meetings mit meinen Coaches unter der Woche. Beim Playbook wurden ein paar Sachen verfeinert oder neu hinzugefügt. Damit muss ich mich auch wieder vertraut machen. Und sie betonen auch, dass sie im Training erst einmal nichts riskieren wollen. Sie wissen mit mir umzugehen und geben mir Zeit, wenn ich sie brauche. Und sie helfen mir mit allem, was nötig ist.

ran: Wenn wir zum Sportlichen kommen: Die Steelers marschieren stramm auf die Playoffs zu. Überrascht Sie das in der Art und Weise?

Welschof: In der NFL sind Teams in diesem Jahr entweder dominant oder ganz schwach. Zwischendrin gibt es kaum etwas, zumindest wirkt es so. Aber ehrlich gesagt wusste ich vor der Saison nicht wirklich, was möglich ist. Ich wusste, dass unsere Defense immer schon gut war und gut ist. Aber wenn man einen neuen Spielmacher in der Offense hat, sind da immer viele Fragezeichen. Das ist wie ein neuer Chef in der Firma. Da ist vorher alles gut gelaufen, aber der Neue kann es trotzdem noch an die Wand fahren, auch wenn er einen guten Ruf hat. Trotzdem war ich nicht überrascht, dass wir jetzt eine gute Saison haben.