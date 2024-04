DJ Burns sorgt mit seinem College North Carolina State für viel Wirbel beim March-Madness-Turnier in den USA. Jetzt sollen sogar NFL-Scouts Interesse an dem 125-Kilo-Talent zeigen.

Doch was sagt Burns selbst zu den Gerüchten um einen Wechsel zum Football? In der "Dan Patrick Show" wurde der Basketballer gefragt. "Der Plan" sei es, "eines Tages in der NBA zu spielen", antwortete Burns. Er würde erst einige weitere Optionen rund um Basketball prüfen, bevor er einen solchen Schritt in Erwägung ziehen würde.

Die Spekulationen um seine Person entstünden durch den generellen Hype rund um seine Person und NC State. "Die finden immer einen Weg, über uns zu reden und das ist nur ein weiteres Thema", befand Burns.

Eine Karriere als Footballspieler kommt also vorerst nicht infrage. Vielleicht öffnet sich die Tür für die NFL-Scouts nach dem Draft aber doch nochmal.