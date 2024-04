NBA: Boston-Celtics-Legende Rajon Rondo beendet seine Karriere

Der zweimalige NBA-Champion Rajon Rondo hat nach rund zwei Jahren ohne Spiel seine Basketball-Karriere für beendet erklärt. "Es ist vorbei, ich kann nicht mehr", sagte der 38 Jahre alte frühere Teamkollege von Dirk Nowitzki im Podcast "All The Smoke" von Matt Barnes.

Eine bewegte Karriere geht zu Ende. Nachdem Rajon Rondo in den vergangen Jahren kaum noch auf dem Parkett stand, beendet der legendäre Point Guard nun seine aktive Laufbahn in der NBA.

Das Meisterschaftsteam von 2008 gehört zu den Besten der Celtics-Geschichte. Auch weil es Head Coach Doc Rivers zu seinem bisher einzigen NBA-Titel verhalf. Das Team, bestehend aus Rajon Rondo, Ray Allen, Paul Pierce, Kevin Garnett und Kedrick Perkins gewann die damaligen Finals mit 4-2 gegen die LA Lakers und Kobe Bryant.

2015 scheiterte er an der Seite Nowitzkis mit den Dallas Mavericks in der ersten Playoff-Runde an den Houston Rockets um James Harden.

Nach achteinhalb Jahren bei den Celtics (2006 bis 2014) wurde Rondo zum Wandervogel und spielte für acht weitere Teams. Zuletzt stand der viermalige Allstar 2022 bei den Cleveland Cavaliers unter Vertrag.

Erst vor Kurzem erwähnte LeBron James Rondo in seinem Podcast mit J.J. Redick "Mind the Game" und betitelte ihn als einen Spieler mit einem der höchsten Spiel-IQs, die er je erlebt habe.