Im ersten Jahr als Head Coach hat Ex-NFL-Quarterback Teddy Bridgewater sein Team zum High-School-Titel geführt.

In der NFL kam Teddy Bridgewater auch aufgrund vieler Verletzungen nie so richtig an.

Kurz nach seinem Rücktritt im Februar gab seine ehemalige High School, die Miami Northwestern Senior High, bekannt, ihn als Head Coach ihres Football-Teams engagiert zu haben.

Nur zehn Monate später haben sich die Bulls von Coach Bridgewater zum Class 3A High School Champion im Bundesstaat Florida gekrönt. Im Finale besiegte Miami Northwestern die zuvor ungeschlagenen Raines Vikings deutlich mit 41:0.