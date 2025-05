NFL-Spielplan 2025: Steelers-Owner beschwert sich über Night Games in später Saisonphase

"Wir sind nicht begeistert von den Night Games am Ende der Saison", betonte der 72-Jährige im Interview mit der teameigenen Website.

In diesem Jahr kommt eine dieser Beschwerden vom Owner der Pittsburgh Steelers , Art Rooney II.

Das Wichtigste in Kürze

"Es passiert und es ist keine große Sache, aber wir würden es vorziehen, nicht zu viele Night Games am Ende der Saison zu haben", führte der Franchis-Eigentümer weiter aus.

Die Steelers werden in der zweiten Saisonhälfte zwei Spiele zur besten Sendezeit bestreiten. Zunächst geht es in Woche zehn nach Los Angeles zu einem Sonntagabendspiel gegen die Chargers. Fünf Wochen später, in Woche 15, empfangen sie die Miami Dolphins zu einem Montagabendspiel.