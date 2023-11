NFL in Frankfurt 2023: Fans als Schlüsselfaktor für den Chiefs-Sieg gegen die Dolphins

Anzeige Die Kansas City Chiefs schlagen die Miami Dolphins beim NFL-Kracher in Frankfurt. Die Fans im Deutsche Bank Park sorgen dabei für eine Heimspielatmosphäre. Laut Andy Reid und Patrick Mahomes ist das auch ein Schlüsselfaktor für den Erfolg gewesen. Aus Frankfurt berichtet Julian Huter Der 21:14-Sieg der Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins in Frankfurt war noch keine Stunde alt, als Patrick Mahomes schon an das nächste Deutschland-Spiel dachte. "Ich freue mich darauf, zurückzukommen und die Möglichkeit zu bekommen, hier zu spielen. Nicht nur in Frankfurt, sondern auch in München oder wo auch immer die NFL spielt", sagte der Star-Quarterback auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Kein Wunder, denn die Chiefs reisen nicht nur mit einem Sieg im Gepäck zurück, sondern konnten sich im Deutsche Bank Park auch über eine Heimspielatmosphäre freuen. Schon bei der US-Hymne dürfte den Dolphins gedämmert haben, dass dieser AFC-Kracher auf deutschem Boden eine diffizile Angelegenheit wird. Beim Endvers des "Starspangled Banner" halte statt dem "Home of the brave" ein langgezogenes "Home of the Chiiieeefs" durch das Frankfurter Stadion.

Die Chiefs-Fans waren an diesem Nachmittag klar in der Überzahl. Der Lärm während Miamis Offensiv-Spielzügen war ohrenbetäubend, immer wieder erklang auf den Rängen der berühmte "Tomahawk Chop", für den das Arrowhead Stadium in Kansas City berühmt ist. Augenscheinlich brachte diese Atmosphäre die Dolphins-Offense aus dem Konzept und beflügelte die Chiefs-Defense - zumindest in den ersten beiden Vierteln.

Zur Halbzeitpause führte die Mannschaft von Head Coach Andy Reid überraschend deutlich mit 21:0. Nach einer Generalprobe für ein mögliches AFC Championship Game sah das nicht aus. In der ersten Hälfte brachte Miami fünf First Downs weniger zustande als Kansas City. Die Dolphins konnten keinen einzigen ihrer dritten Versuche in ein neues First Down ummünzen - den Chiefs gelang dies immerhin bei drei von sechs Versuchen. Auch bei den Net Yards - dem kumulierten Raumgewinn - lag KC klar vorn (200 vs. 110 Yards).

Andy Reid: "Fans haben das Spiel gewonnen" Wirklich ein Verdienst der Fans? Das verkündete zumindest Reid nach der Partie: "Die Chiefs-Fans haben das Spiel für uns gewonnen. Wir konnten sie spüren. Es war sehr laut." Auch Mahomes lobte das "Chiefs Kingdom" in den höchsten Tönen: "Die deutschen Fans waren laut und leidenschaftlich. Man hat gemerkt, dass sie regelmäßig Football schauen und sich wirklich auskennen."

NFL in Deutschland: Die besten Bilder aus Frankfurt

Auch das zweite NFL-Spiel auf deutschem Boden war ein Riesenerfolg. In der Frankfurter Innenstadt, vor dem Deutsche Bank Park und auf den Rängen feierten tausende Fans die Rückkehr der besten Football-Liga der Welt nach Deutschland. ran zeigt die schönsten Bilder vom ersten NFL Frankfurt Game. © IMAGO/USA TODAY Network Die besten Bilder aus Frankfurt

Auf der Eventfläche vor dem Stadion konnten sich die Fans auf die Partie einstimmen. © IMAGO/Shutterstock Die besten Bilder aus Frankfurt

Auch "Chiefs Rumble", die offizielle Marching Band der Kansas City Chiefs, hatte einen Auftritt. © IMAGO/Shutterstock Die besten Bilder aus Frankfurt

Chiefs oder Dolphins? Einige Fans konnten sich nicht entscheiden.... © IMAGO/USA TODAY Network Die besten Bilder aus Frankfurt

...andere haben einen klaren Favoriten. © IMAGO/USA TODAY Network Die besten Bilder aus Frankfurt

Bier darf natürlich auch nicht fehlen. © Getty Images Die besten Bilder aus Frankfurt

KC Wolf is in the House! © IMAGO/USA TODAY Network Die besten Bilder aus Frankfurt

Patrick Mahomes zeigt sich das erste Mal den Fans. © IMAGO/Inpho Photography Die besten Bilder aus Frankfurt

Travis Kelce will die Chiefs-Fans hören - schließlich ist die Partie gegen die Dolphins ein Heimspiel für Kansas City. © IMAGO/USA TODAY Network Die besten Bilder aus Frankfurt

Auch NFL-Commissioner Roger Goodell ist in Frankfurt. © IMAGO/Hartenfelser Die besten Bilder aus Frankfurt

Der Blick aus der Fan-Perspektive auf die Chiefs-Endzone. © Getty Images Die besten Bilder aus Frankfurt

Gregor Hägele singt die deutsche Nationalhymne. © IMAGO/Schüler Die besten Bilder aus Frankfurt

Erster NFL-Touchdown in Frankfurt! Rashee Rice trägt den Ball unberührt in die Endzone. © Getty Images Die besten Bilder aus Frankfurt

Ein verrücktes Play führt zum dritten Chiefs-Touchdown des Nachmittags: Tyreek Hill fumbled, Mike Edwards schnappt sich den Ball und pitcht ihn zu Byran Cook, der auf dem Weg zur Endzone der gesamten Dolphins-Offense davonläuft. © IMAGO/Shutterstock Die besten Bilder aus Frankfurt

Auch eine Halftime-Show wurde in Frankfurt geliefert: Nico Santos (im Bild) und Kontra K sorgen für die Halbzeit-Unterhaltung. © IMAGO/Shutterstock Die besten Bilder aus Frankfurt

Die Fans haben sich besonders Mühe gegeben für das Spiel. © Getty Images Die besten Bilder aus Frankfurt

Cedrik Wilson erzielt den ersten Touchdown für die Miami Dolphins © Shutterstock Die besten Bilder aus Frankfurt

Raheem Mostert macht das Spiel nochmal spannend. © Eibner Die besten Bilder aus Frankfurt

Doch die Chiefs-Defense hält! © Shutterstock Die besten Bilder aus Frankfurt

Die Kansas City Chiefs sind der verdiente Sieger. © 2023 Getty Images

Natürlich müssen diese Aussagen ein Stück weit relativiert werden. Die Chiefs sind sich ihrer Rolle als Markenbotschafter in Deutschland durchaus bewusst. Den Fans nach dem Sieg einen metaphorischen Blumenstrauß zu überreichen, kann nur zu ihrem Vorteil sein.

Anzeige Kansas City Chiefs: "Beste Defense der NFL" Bei der Ursachenforschung nach der Niederlage werden sich die Dolphins über sich selbst ärgern. "Wir schlagen uns selbst. Wir hatten viele Penalties und haben uns damit das Leben schwer gemacht", sagte Tyreek Hill nach dem Spiel. Miamis Star-Receiver hatte zwar einige wichtige Catches, konnte aber den ein oder anderen fangbaren Pass nicht unter Kontrolle bringen und verlor einen Fumble. Auch die Leistung der Chiefs-Defense darf nicht kleingeredet werden. "Das muss die beste Defense der NFL sein", schwärmte Mahomes: "Das ist eine tolle Offense. Diese bei 14 Punkten zu halten, obwohl ich einen Fumble in unserer Spielhälfte verloren habe - das ist eine überragende Leistung."

NFL in Frankfurt: Miami Dolphins scheitern im finalen Drive Und dennoch kämpften sich die Dolphins im Schlussabschnitt nochmal heran. Mit 2:28 Minuten auf der Uhr hatten Tua und Co. die Chance, die Partie mit einem finalen Drive auszugleichen. Doch es kam anders - wohl auch dank der Fans. Erst unterwarf der Dolphins-Quarterback mit einem Pass seinen Receiver Cedric Wilson Jr., obwohl dieser genug Raum für einen Catch und möglicherweise einen Touchdown hatte.