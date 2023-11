NFL in Frankfurt: Chiefs - Deutschland-Liebe mit einer Spur Kalkül

Defensive Tackle Chris Jones scherzte über die lange Anreise: "Der Flug war überragend. Wir durften die Coaches in den hinteren Teil des Flugzeugs abschieben."

Es war ein kleiner Witz, der aber den Ton für die Medienrunde vor dem Frankfurt Game gegen die Miami Dolphins (So. ab 15:30 Uhr im ran-Liveticker ) vorgab und die Atmosphäre direkt auflockerte. Es war eine launige Pressekonferenz.

Bereits vor dem Trip nach Frankfurt erzählte der 65-Jährige, dass er sich auf eine deutsche Bratwurst freue. "Ich habe bisher noch keine bekommen, aber ich werde eine essen – vielleicht sogar zwei", sagte der Head Coach der Kansas City Chiefs, als er am DFB-Campus in Frankfurt als Erster auf dem Podium saß und damit für einige Lacher sorgte.

Die Kansas City Chiefs sind in Frankfurt angekommen. Die Stars um Patrick Mahomes schwärmen glaubhaft von Deutschland und den Fans. Ein gewisses geschäftliches Kalkül gibt es dennoch.

Sie vermittelten Vorfreude – vor allem auf die deutschen NFL-Fans. "Ich hab letztes Jahr ein Video aus München gesehen", sagte Mahomes: "Da waren so viele Chiefs-Fans, ich freue mich sehr, sie live zu sehen. Ich weiß, dass es das Chiefs-Kingdom in Deutschland gibt."

Kicker Harrison Butker hat sich sogar im Voraus informiert und freut sich aus einem NFL-untypischen Grund auf den AFC-Kracher in Frankfurt: "Ich habe recherchiert und herausgefunden, dass schon Spieler wie David Beckham und Ronaldinho während der WM 2006 hier gespielt haben - einige der absoluten Top-Stars. Das ist als ehemaliger Fußballer natürlich sehr aufregend für mich.

Der sportliche Erfolg sei natürlich das oberste Ziel, aber der 28-Jährige ist sich auch seiner Rolle als Markenbotschafter der NFL und der Chiefs bewusst: "Wir wollen natürlich das Spiel gewinnen, aber wir möchten auch die Erfahrung in Deutschland genießen und die NFL nach Deutschland bringen", sagte der Quarterback: "Das wird eine Erfahrung, die ich für den Rest meines Lebens habe."

Ein Umstand, der auch durchaus taktische Auswirkungen hat. Hätten die Chiefs ihr Heimspiel gegen die Dolphins im Arrowhead Stadium ausgetragen, wären die Heimfans bei den Spielzügen von Mahomes und Co. ruhig gewesen, um die Kommunikation der Spieler nicht zu beeinträchtigen. Bei der gegnerischen Offense wären sie umso lauter gewesen. Dieser Vorteil fällt in Frankfurt weg.

NFL in Frankfurt: Vergleich mit dem Super Bowl

NFL in Frankfurt: So wird aus dem Eintracht-Stadion ein NFL-Tempel Die Dolphins werden allerdings nicht vernachlässigt. Auch ihre Kabine wird speziell für sie umgestaltet.

NFL in Frankfurt: So wird aus dem Eintracht-Stadion ein NFL-Tempel Und das ist der Blick in die Heimkabine. Da haben die Veranstalter noch einiges an Arbeit vor sich,

NFL in Frankfurt: So wird aus dem Eintracht-Stadion ein NFL-Tempel So sieht der Innenbereich aus ...

NFL in Frankfurt: So wird aus dem Eintracht-Stadion ein NFL-Tempel Da Kansas City das Heimteam ist, dominiert das Chiefs-Rot auch das Eintracht-Stadion.

NFL in Frankfurt: So wird aus dem Eintracht-Stadion ein NFL-Tempel Auch für die VIPs gibt es einen besonders gestalteten Bereich. Sehen wir hier am Sonntag sogar Taylor Swift, wie sie Travis Kelce anfeuert?

NFL in Frankfurt: So wird aus dem Eintracht-Stadion ein NFL-Tempel Egal, wo man hinblickt, überall springt einem die NFL ins Auge. Schließlich möchte die US-Liga mit den Spielen in Deutschland ihre Marke auf dem hiesigen Markt weiter ausbauen.

NFL in Frankfurt: So wird aus dem Eintracht-Stadion ein NFL-Tempel Auch abseits des Rasens wird überall an der NFL-Optik gearbeitet,

NFL in Frankfurt: So wird aus dem Eintracht-Stadion ein NFL-Tempel Ein ähnlicher Blick erwartet Patrick Mahomes und Co., wenn sie aus dem Spielertunnel treten. Mit dem entscheidenden Unterschied, dass das Stadion mit seiner Kapazität von 42.000 Zuschauern dann vollgepackt sein wird. Alle Karten waren wie schon im Vorjahr in München in Minuten ausverkauft.

NFL in Frankfurt: So wird aus dem Eintracht-Stadion ein NFL-Tempel Hier der Blick auf eine der Endzonen. Das Gröbste ist geschafft, allerdings muss der Rasen noch in Chiefs-Optik eingefärbt werden, die nominell das "Heimteam" dieser Partie sind.

NFL in Frankfurt: So wird aus dem Eintracht-Stadion ein NFL-Tempel Der wichtigste Aspekt für das sportliche Geschehen und vielleicht die aufwändigste Maßnahme: Das Spielfeld muss verlängert, der Rasen muss komplett ausgetauscht werden. Denn die Maße eines Bundesliga-Spielfelds (105 m x 68 m) unterscheiden sich deutlich von denen in der NFL (110 x 49 Meter).

NFL in Frankfurt: So wird aus dem Eintracht-Stadion ein NFL-Tempel Statt des Eintracht-Logos dominieren jetzt die Miami Dolphins und die Kansas City Chiefs die Fassade am Stadion.

NFL in Frankfurt: So wird aus dem Eintracht-Stadion ein NFL-Tempel Der Außenbereich erstrahlt bereits in NFL-Optik!

Frankfurt putzt sich raus! Am kommenden Sonntag kommt es dort zum AFC-Kracher zwischen den Miami Dolphins und den Kansas City Chiefs (ab 15:30 Uhr im ran-Liveticker ). Die Woche darauf gastieren dort die Indianapolis Colts und New England Patriots.zeigt, wie das Stadion für die NFL umgestaltet wird.

Dennoch ist die Vorfreude bei den Chiefs-Stars immens. "Uns gefällt es, dass die Fans laut sind", schob Reid rasch hinterher: "Eine Fanbase hier in Europa zu haben, ist eine große Sache für uns alle. Ich erinnere mich noch an die NFL Europe. Am Anfang waren die Teams quer über Europa verstreut, am Ende waren sie fast alle in Deutschland – und das lag an den Fans hier."

2021 wurden sogenannte "Internationale Heimatmärkte" ausgeschrieben, um die sich die 32-NFL-Teams bewerben konnten. Das berechtigt sie nicht nur, mehr Fan-Events wie Watch Partys oder Football-Camps in Deutschland abzuhalten. Die Teams dürfen auch Partnerschaften mit deutschen Sponsoren eingehen, Botschafter für ihre Marke engagieren und dürfen ein Büro in Deutschland eröffnen.

Chiefs halten Vermarktungsrechte in Deutschland

NFL in Frankfurt: Es bleibt ein Business

Es dürfte kein Zufall gewesen sein, dass Mahomes mehrfach betonte, wie sehr er sich darüber freue, seine Sponsoren-Partner in Deutschland zu besuchen – und diese auch immer wieder namentlich nannte.

Wirklich verwerflich ist das nicht. Es hilft aber dabei, diese Deutschland-Begeisterung ein Stück weit einzuordnen. Am Ende ist die NFL ein Geschäft, die Spieler gehen einem Job nach und es geht auch darum zu gewinnen. Bei einem Sieg gegen die Dolphins am Sonntag dürfte die Deutschland-Euphorie von Mahomes und Co. weiter wachsen. Und Coach Reid würde die ersehnte Bratwurst sicher noch besser schmecken.