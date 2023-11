Man versuche einfach, "Spaß zu haben und unsere Zeit in diesem Team zu genießen, denn ich denke, wenn wir miteinander reden, dann hat sich das alles zu sehr nach Arbeit angefühlt und wir hatten nicht genug Spaß", meint der 30-Jährige.

"Es war so oder so Zeit für Veränderungen", sagte Adams nach den ersten Trainingseinheiten unter Interimscoach Antonio Pierce, die gleich von einer ganz anderen Stimmung und von mehr Spaß geprägt waren.

Der Star-Receiver war nur noch ein Schatten seiner besten Tage, die 14:26-Niederlage bei den Detroit Lions am Montag war der negative Höhepunkt. Nur einen Ball des schwachen Quarterbacks Jimmy Garoppolo konnte er fangen.

Davante Adams bekennt sich zu den Raiders

Adams wurde daher bis zur Deadline am vergangenen Dienstag verstärkt mit einem möglichen Trade in Verbindung gebracht, den die Raiders aber weiterhin konsequent ablehnten. Und auch Adams stellt klar, dass er keinen Gedanken an einen Abschied hegt.

"Ich habe es schon unzählige Male gesagt: Ich will ein Raider sein", so Adams: "Also werde ich alles dafür tun und hart arbeiten, damit wir vorankommen."

Ob er in den kommenden Wochen aber wirklich bessere Zahlen auflegen kann, bleibt abzuwarten. Die Raiders werden am Sonntagabend (22:25 Uhr MEZ) gegen die New York Giants auf Rookie-Quarterback Aidan O'Connell setzen.