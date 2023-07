Green Bay Packers gratulieren Jonathan Garvin zum Geburtstag - und entlassen ihn kurz danach

Am Freitagmorgen gratulierte der Twitter-Account der Green Bay Packers dem Outside Linebacker zum Geburtstag, postete ein Bild des NFL -Verteidigers und schrieb dazu: "Lächle, es ist dein Geburtstag!"

Die Green Bay Packers gratulieren Outside Linebacker Jonathan Garvin via Twitter zum Geburtstag. Wenige Stunden später verkündet Head Coach Matt LaFleur dessen Aus.

In den sozialen Netzwerken reagierten viele Fans mit Unverständnis auf die Aktion. Ob es wirklich notwendig gewesen sein, ihn an seinem Geburtstag zu entlassen, so der Grundtenor.

Garvin kam im Jahr 2020 als Siebtrundenpick zu den Packers und bestritt seitdem 38 Spiele, stand allerdings nur in einem davon als Starter auf dem Feld. 2021 hatte er mit 1,5 Sacks und 19 Tackles seine bislang stärkste Saison.