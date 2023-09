Houston Texans: John Metchie gibt nach Leukämie-Diagnose sein NFL-Debüt

John Metchie III wurde 2022 in der zweiten Runde von den Houston Texans gedraftet. Noch bevor er ein Regular-Season-Spiel bestreiten konnte, erhielt er eine schockierende Leukämie-Diagnose und verpasste seine gesamte Rookie-Spielzeit.

Was für ein Comeback: Ein Jahr nachdem John Metchie III mit Blutkrebs diagnostiziert worden war, gibt der Receiver der Houston Texans sein NFL-Debüt.

Es war kein leichter Weg zurück in die NFL: "Niemand hat in den vergangenen Monaten härter gearbeitet, um an diesen Punkt zu gelangen", hatte Texans General Manager Nick Caserio im Frühjahr über Metchie gesagt.

"Ich bin sehr aufgeregt", offenbarte er Anfang der Woche bei "KPRC-TV". "Aber ich darf mir nicht zu viel vornehmen. Ich muss geduldig sein. Das ist so ziemlich das Wichtigste. Obwohl ich wirklich aufgeregt bin, muss ich geduldig sein."