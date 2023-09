Anzeige Die Kansas City Chiefs haben mit Geburtstagskind Patrick Mahomes ihren ersten Saisonsieg eingefahren. Bei den Cincinnati Bengals setzen sich die Probleme hingegen fort. Das Roundup zum NFL-Sonntag. Durchatmen bei den Kansas City Chiefs, Ratlosigkeit bei den Cincinnati Bengals: Week 2 der NFL-Saison 2023 hat einige neue Geschichten geschrieben und manche Erkenntnis aus der ersten Woche erhärtet. So liefen die frühen Spiele am Sonntag:

Green Bay Packers @ Atlanta Falcons 24:25 (10:9) Die Post-Rodgers-Ära in Green Bay hat ihren ersten heftigen Rückschlag erfahren - trotz einer erneut guten Leistung von Quarterback Jordan Love. Im NFC-Matchup bei den Falcons setzte sich am Ende das Laufspiel der Gastgeber gegen das Passspiel der Packers durch. Love spielte fehlerfrei und effizient, aus 151 Passing Yards machte er drei Touchdowns. Allerdings dominierte Rookie Bijan Robinson das Spiel für die Falcons, den 172 Scrimmage Yards hatten die Packers nicht entgegenzusetzen.

Las Vegas Raiders @ Buffalo Bills 10:38 (10:21) Die Bills und Quarterback Josh Allen haben sich nach der Niederlage zum Auftakt bei den New York Jets erfolgreich rehabilitiert. Zwar gelang den Raiders mit Davante Adams der erste Score des Spiels, danach aber übernahm Buffalo das Kommando. Jimmy Garoppolo brachte mit einer frühen Interception das Momentum auf die Seite der Bills, danach lief die Offense der Gastgeber auf Hochtouren. Bei den Raiders funktionierte vor allem das Laufspiel gar nicht, Running Back Josh Jacobs beendete das Spiel tatsächlich mit Minus-Yards. Ganz anders die Bills, bei denen James Cook für 123 Yards lief und zeigte, dass die Offense der Bills auch am Boden funktionieren kann.

Baltimore Ravens @ Cincinnati Bengals 27:24 (13:10) Joe Burrow und die Bengals kommen einfach nicht in Fahrt. Nach einer erschreckenden Vorstellung gegen die Cleveland Browns in der Vorwoche blieb Burrow auch gegen die Ravens weit unter seinen Möglichkeiten. Trotz einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit setzte es die zweite Niederlage - der Kampf um die Playoffs wird bereits jetzt zu einer Mammutaufgabe.

Für das Highlight der ersten Halbzeit aus Sicht der Bengals sorgte Charlie Jones, der einen Punt der Ravens für 81 Yards in die Endzone trug. Es war der erste Punt Return Touchdown für Cincinnati seit 2012. In der zweiten Halbzeit fand Burrow zweimal Tee Higgins in der Endzone, doch das reichte nicht gegen ein fehlerfreies, aber auch nicht glänzendes Ravens-Team.

Anzeige Seattle Seahawks @ Detroit Lions 37:31 OT (7:14) Was für ein Spiel in Detroit! Nach einer wilden Partie mit mehreren Führungswechseln und einer Overtime hatten die Seahawks am Ende das bessere Ende für sich. Am letzten Spieltag der Vorsaison verhalfen die Lions den Seahawks durch einen Sieg gegen die Green Bay Packers in die Playoffs. Zumindest Seattles Kicker Jason Myers wollte sich offenbar nachträglich bedanken, er verschoss in der ersten Halbzeit gleich zwei Field Goals. Die zweite Halbzeit begann mit einem schnellen Fumble der Lions, den die Seahawks Offense um Quarterback Geno Smith direkt in Punkte verwertete. Ein Pick Six nach Interception von Jared Goff rund neun Minuten vor dem Ende brachte die Gäste aus dem Westen scheinbar auf die Siegerstraße. Für Goff endete damit eine beeindruckende Serie von 383 Passversuchen ohne Interception. Besonders bitter: Nur noch 19 Pässe hätten ihm zum Rekord von Aaron Rodgers gefehlt. Doch die Lions schlugen zurück, stoppten die Seahawks in deren letztem Drive und sicherten sich noch die Overtime. Dort bekamen die Seahawks zuerst den Ball - und Smith führte seine Offense in überragender Manier über das Feld, Tyler Lockett fing den entscheidenden Touchdown zum Sieg.

Los Angeles Chargers @ Tennessee Titans 24:27 OT (14:10) Der Fehlstart für die Chargers ist perfekt. Nach dem Offensivspektakel gegen die Miami Dolphins in der Vorwoche geriet die Offense gegen die starke Defense der Titans ohne Austin Ekeler deutlich mehr in Probleme.

Cam Akers (Los Angeles Rams)

Die Los Angeles Rams hatten vor ihrem Spiel gegen die 49ers Running Back Cam Akers aus dem Spieltagskader gestrichen. Wie "FOX Sports" berichtet, sollen die Rams nun sogar auf der Suche nach möglichen Tradepartnern sein. Akers, der in Woche 1 noch als Starter auflief, gab sich überrascht: "Ich bin genauso verwirrt wie alle anderen", schrieb er auf Twitter/X. © USA TODAY Network Kirk Cousins (Minnesota Vikings)

Traden die New York Jets nach dem Saisonaus von Aaron Rodgers für Kirk Cousins? Das spekuliert "CBS". Es gilt als ausgemacht, dass 2023 Cousins‘ letzte Saison bei den Minnesota Vikings ist. Minnesota hat seine ersten zwei Spiele verloren, trotz guter Leistungen des 35-Jährigen. Mit noch einem Jahr Vertrag wäre der Quarterback durchaus attraktiv für die Jets. © Icon Sportswire Tee Higgins (Cincinnati Bengals)

Wie der "Cincinnati Enquirer" schreibt, könnte die Saison 2023 Higgins letzte bei den Bengals sein. Zwar bot Cincinnati dem Wide Receiver wohl eine Verlängerung an, diese soll aber nicht zufriedenstellend gewesen sein. In den langfristigen Plänen soll er eine untergeordnete Rolle spielen, da nach Burrows Mega-Deal ein neuer Kontrakt für Ja’Marr Chase Vorrang habe. © 2022 Getty Images Chris Jones (Kansas City Chiefs)

Der Star-Tackle befindet sich im Kampf um einen hochdotierten Vertrag aktuell im Holdout. Von einem Trade gehen rivalisierende Franchises aber wohl nicht aus. So erklärte "ESPN"-Reporter Jeremy Fowler: "Teams, mit denen ich gesprochen habe, glauben, dass die Chiefs Jones nicht traden wollen, egal wie hässlich die Sache wird." Aktuell ist eine Lösung nicht in Sicht. © Imago Kenny Golladay (Free Agent)

Nach zwei enttäuschenden Jahren mit nur 43 Catches bei den New York Giants könnte Wide Receiver Kenny Golladay in der selben Stadt einen Neuanfang bekommen. Wie NFL-Insider Tom Pelissero berichtet, befindet sich Golladay bei den New York Jets im Probetraining. Ob der 29-Jährige verpflichtet wird, ist jedoch mehr als ungewiss. Die Jets haben sieben Receiver im Kader. © Icon Sportswire Josh Jacobs (Las Vegas Raiders)

Die Miami Dolphins haben sich angeblich bei den Las Vegas Raiders über einen Trade von Josh Jacobs erkundigt. Das berichtet "The Athletic". Die Antwort der Raiders dürfte den Dolphins jedoch nicht gefallen haben. Demnach erklärten die Verantwortlichen der Raiders, dass sie derzeit nicht an einem Trade interessiert sind. © USA TODAY Network Jonathan Taylor (Indianapolis Colts)

Jonathan Taylor darf die Indianapolis Colts verlassen und es haben sich bereits Teams um den Running Back bemüht, das berichtet "ESPN". Demnach haben sechs Teams sich wegen Taylor erkundigt, zwei haben konkrete Angebote vorgelegt. © 2022 Getty Images Corey Coleman (Free Agent)

Corey Coleman bekommt eine weitere Chance, sich in der NFL doch noch durchzusetzen. Wie das "NFL Network" berichtet, trainiert der frühere Erstrunden-Pick derzeit bei den San Francisco 49ers. Im Draft 2016 wurde der Wide Receiver von den Cleveland Browns an Nummer 15 gewählt. Durchsetzen konnte er sich allerdings bislang nie. © USA TODAY Network Kareem Hunt (Free Agent)

Nachdem der Running Back bei den New Orleans Saints vorspielen durfte, war er laut "ESPN" auch bei den Indianapolis Colts zu Gast. Demnach bietet das Team um Besitzer Jim Irsay sogar ein besseres Gehalt als die Saints. Eventuell auch ein Druckmittel in der Nachdem der Running Back bei den New Orleans Saints vorspielen durfte, war er laut "ESPN" auch bei den Indianapolis Colts zu Gast. Demnach bietet das Team um Besitzer Jim Irsay sogar ein besseres Gehalt als die Saints. Eventuell auch ein Druckmittel in der Posse um Colts-RB Jonathan Taylor . Allerdings: Der Free Agent verließ die Colts ohne Vertrag oder nächsten Termin. © Getty Leonard Fournette (Free Agent)

Wie NFL-Insider Tom Pelissero berichtet, hat Leonard Fournette ein Probe-Training bei den New England Patriots. Der Running Back war im März nach drei Jahren bei den Tampa Bay Buccaneers entlassen worden, um sein Gehalt einzusparen. Seitdem ist der 28-Jährige vertragslos. In Tampa Bay gewann "Playoff Lenny" unter der Führung des langjährigen Patriots-Quarterbacks Tom Brady im Februar 2021 den Super Bowl. © IMAGO/USA TODAY Network Robbie Gould (Free Agent)

Nach 18 Jahren in der NFL ist Robbie Gould Free Agent, aber auch nicht bereit, seinen Helm an den Nagel zu hängen. Der Kicker würde seine Karriere am liebsten bei den San Francisco 49ers fortsetzen, für die er in den vergangenen sechs Jahren aktiv war. "Ich hätte es geliebt, dorthin zurückzukehren", wird der 40-Jährige von "NBC" zitiert: "Ich habe ihnen gesagt, dass ich zurückkehren möchte." © imago Robbie Gould (Free Agent)

Doch da gibt es ein Problem: "Wir haben nie ein Angebot vom Team bekommen und nie Gespräche über ein Comeback geführt." Die 49ers holten als Ersatz zunächst Zane Gonzalez von den Carolina Panthers und zogen obendrein im Draft in Runde drei Jake Moody. Damit scheint die Tür für Gould zugefallen zu sein. © Icon Sportswire

Kurz vor Schluss führten die Titans bereits, ehe LA sich noch dank eines Field Goals in die Overtime rettete. Dort bekamen die Chargers den Ball, konnten aber keinen vernünftigen Drive aufbauen. Anders die Titans, die auch dank DeAndre Hopkins über das Feld kamen und per Field Goal den Sieg holten.

Chicago Bears @ Tampa Bay Buccaneers 17:27 (10:13) Kann Baker Mayfield die Fußstapfen von Tom Brady ausfüllen? Zumindest nach Week 2 scheint die Tendenz positiv zu sein. Die Buccaneers gewannen auch dank einer fehlerfreien Vorstellung ihres Quarterbacks gegen die Bears und stehen 2-0, für Mayfield ist es das erste Mal in seiner Karriere. Vor allem das Zusammenspiel mit Mike Evans funktionierte blendend, 171 der 317 Passing Yards von Mayfield landeten in den Armen des Receivers. Auch der einzige Passing Touchdown der Bucs ging auf Evans' Konto. Bei den Bears zeigte sich Justin Fields zumindest etwas verbessert, allerdings leistete er sich zwei Interceptions, die letzte beendete das Spiel zuungunsten seines Teams. Im Gegensatz zur Vorwoche bekam Receiver D.J. Moore deutlich mehr zu tun und kam auf 104 Yards.

Kansas City Chiefs @ Jacksonville Jaguars 17:9 (7:6) Geburtstagskind Patrick Mahomes bekam die erwartet unangenehme Party in Florida. Der frisch 28-Jährige und die Offense der Chiefs brauchten fast die komplette erste Halbzeit, um überhaupt Punkte aufs Board zu bringen. Der Super-Bowl-MVP leistete sich dabei wieder eine Interception. Aber auch die Jaguars taten sich schwer und kamen nur zu zwei Field Goals. Auch in der zweiten Halbzeit blieb das erhoffte Offensiv-Feuerwerk aus, ein früher Touchdown des zurückgekehrten Travis Kelce verschaffte den Chiefs aber etwas Luft. Defense-Star Chris Jones hob das Niveau der Chiefs-Verteidigung nach dem Ende seines Holdouts erwartungsgemäß auf ein deutlich höheres Niveau, was schließlich zum ersten Saisonsieg führte.

