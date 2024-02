Houston Texans: Legende J. J. Watt wünscht sich Anpassung der Holding-Strafe

Anzeige

J. J. Watt, ehemaliger Defensive End der Houston Texans, hat sich für eine Anpassung des Holding Penalty ausgesprochen. Seine Hoffnung: Mehr Calls gegen die Offensive Line.

Regelmäßig sorgt die Holding-Strafe in der NFL für Diskussionen. Viele Verteidiger, darunter beispielsweise Cowboys-Star Micah Parson, sehen sich immer wieder durch die Schiedsrichter benachteiligt, weil zu wenige Penalties gegen die Offensive Lineman gepfiffen werden.

Dazu hat vor wenigen Tagen nun auch J. J. Watt, ehemaliger Defensive End der Houston Texans und Arizona Cardinals, in der "Pat McAfee Show" Stellung bezogen. Watt sieht die Anzahl der gepfiffenen Holdings ebenfalls als zu gering an.

"Als Pass Rusher ist es extrem frustrierend. Es steht außer Frage, dass gegen jeden starken Pass Rusher im Spiel mehrere Holdings nicht gepfiffen werden" führt der 34-Jährige aus.

Einen Vorschlag zur Lösung des Problems lieferte Watt auch direkt mit. "Die Refs wissen, dass eine 10-Yard-Strafe in der NFL eine massive Strafe ist. Ich denke, wenn du Holding zu einer 5-Yard-Strafe machst, wird es realistischer und fairer gecallt, weil es für die Offense dann nicht so schwer wiegt", so Watt.