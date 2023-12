Die Colts teilten in einem Statement mit, man sei sich "der beunruhigenden Vorwürfe bewusst, die Drew Ogletree betreffen". Das Team nehme "diese Angelegenheiten ernst. Wir haben die NFL informiert und sind dabei, weitere Informationen zu sammeln", hieß es weiter. Im Spiel gegen die Las Vegas Raiders an Silvester steht Ogletree aller Voraussicht nach nicht zur Verfügung.

Ogletree befindet sich in seinem zweiten Jahr in der NFL, im Draft 2022 war er von den Colts in der sechsten Runde ausgewählt worden. In der laufenden Saison fing er bislang neun Bälle für 147 Yards und zwei Touchdowns.