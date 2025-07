NFL - Kansas City Chiefs: General Manager Brett Veach erklärt Plan mit Routinier Travis Kelce

Kansas City Chiefs: General Manager setzt auf Travis Kelce

"Die Besten wissen, wie es geht", erklärte Veach auf Kelce angesprochen gegenüber "ESPN". Dann wird der GM poetisch und deutete den Plan des Teams mit Kelce in der kommenden Saison an:

"Sie wissen, wo es begraben ist und wie sie es ausbuddeln können. Und auch, wenn sie es vielleicht ab einem gewissen Alter nicht mehr wöchentlich ausgraben können, so zumindest dann, wenn es gebraucht wird."

Veach macht damit klar, dass Kelce nicht mehr konstant auf dem Level spielen muss, welches er in früheren Jahren hatte. Der GM erwartet hingegen, dass Kelce in den besonderen Momenten liefert. Dann, wenn das Team ihn braucht. Kelce hatte in der abgelaufenen Regular Season kein einziges Spiel mit mehr als 100 Receiving Yards, dafür im ersten Playoff-Spiel direkt 117 Receiving Yards aufgelegt.

Veach: "Wir haben das in den letzten Jahren immer wieder gesehen. Es gibt Phasen in einer Saison, in der man sagt, 'okay, das war's jetzt'. Aber wenn die Spiele am wichtigsten werden und die Lichter am größten, dann hat er es noch drauf."