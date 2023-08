Jacksonville Jaguars: Josh Pederson versaut Snap – kommt der Cut durch Papa Doug?

Anzeige

Jaguars-Coach Doug Peterson hat seinem Sohn Josh im Preseason-Spiel gegen die Cowboys eine Chance gegeben - als Long Snapper. Und der Junior sorgte für Aufsehen.

Die Phase vor dem Saisonstart in der NFL ist aufregend, spannend, vielschichtig.

Und ätzend. Traurig. Belastend.

Denn die Trainer müssen vor den Cuts jede Menge unangenehmer Entscheidungen treffen. Harte, die teilweise grenzwertig sind, um die Kader auf die Größe von 53 Spielern zu trimmen. Und dann die entsprechenden Gespräche mit den Spielern führen.

Für Doug Pederson könnte es besonders hart werden. Denn im Kader der Jacksonville Jaguars befindet sich auch sein Son Josh. Die Jaguars hatten den Tight End vor ein paar Wochen verpflichtet.

Pederson hat in der zurückliegenden Saison der USFL für die Houston Gamblers alle zehn Spiele absolviert. Er fing 25 Pässe für 325 Yards (ohne Touchdown), was in Receiving Yards Platz drei unter den Tight Ends bedeutete.