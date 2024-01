Jacksonville Jaguars: Wie gut ist Trevor Lawrence wirklich?

Unmittelbar danach begannen in den sozialen Medien und unter den Ergebnis-Posts der Jaguars Diskussionen, wie gut Lawrence denn nun tatsächlich sei. "Wir hätten vielleicht gewonnen, wenn Trevor nicht gespielt hätte", schrieb ein Fan. "Trevor Lawrence ist der überschätzteste Quarterback der Liga", merkte ein Anderer an.

Die komplette Saison der Jacksonville Jaguars stand auf dem Spiel, es war eine typische Do-or-Die-Situation. Die Jags waren kurz vor Ende des Spiels gegen die Tennessee Titans in der Redzone. Mit einem Touchdown und einer Two-Point-Conversion hätten sie das Spiel ausgleichen und die Playoff-Träume am Leben erhalten können.

In der zweiten Saison unter Doug Pederson war Lawrence dann der erhoffte Franchise-Quarterback, der die Jags zum Sieg in der AFC South und bis in die Divisional Round führte. Vor allem das epische Wild Card Game gegen die Los Angeles Chargers blieb in Erinnerung, als die Jaguars einen 27-Punkte-Rückstand in einen Sieg verwandelten.