Week 1: New Orleans Saints und Tennessee Titans

New Orleans und Tennessee lieferten sich am 1. Spieltag ein absolutes Kick-Fest: Saints-Kicker Blake Grupe (r.) erzielte drei Field Goals, Titans-Kicker Nick Folk gelangen fünf erfolgreiche Field-Goal-Versuche. Noch nie wurden in einem Woche-Eins-Spiel so viele Field Goals verwandelt.

