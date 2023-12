Bereits in den vergangenen Spielzeiten wurde Harbaugh immer wieder mit einem Wechsel zurück in die NFL in Verbindung gebracht. Laut "The Athletic" sollen ihn aktuell die Panthers und Chicago Bears im Blickfeld haben.

Die Panthers entließen jüngst Head Coach Frank Reich nach einem enttäuschenden Saisonverlauf, Chris Tabor, der aktuell am Ruder ist, gilt. nur als Übergangslösung.