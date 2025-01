"Wir wussten vorher, dass wir auch gegen die Refs spielen", sagte ein frustrierter Will Anderson im Nachgang an die 14:23-Niederlage seiner Houston Texans gegen die Kansas City Chiefs in der Divisional Round .

Patrick Mahomes bezieht Stellung

Für laufende Quarterbacks fordert er: "Geht extrem früh runter oder lebt mit den Konsequenzen."

Nun hat sich auch Patrick Mahomes selbst geäußert. "Ich habe nicht das Gefühl, dass wir bevorzugt werden“, wird Mahomes bei "ESPN" zitiert.

"Am Ende des Tages geben die Schiedsrichter ihr Bestes, um das Spiel so fair und korrekt wie möglich zu leiten. Und alles, was man tun kann, ist da rauszugehen und das Spiel, das man liebt, so hart wie möglich zu spielen und mit den Ergebnissen zu leben", führte er fort.

Für die Chiefs steht das nächste Spiel in der Nacht von Sonntag auf Montag an. Ab 0:30 Uhr treffen sie auf die Buffalo Bills. Der Gewinner zieht in den Super Bowl ein.