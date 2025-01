Zwar meldeten sich die Lions mit einem schnellen Drive und Touchdown von Running Back Jahmyr Gibbs zurück, doch die Commanders antworteten ihrerseits mit einer perfekten Angriffsserie über acht Minuten und stellten schnell den alten Abstand wieder her.

Einen Drive später kehrte Goff zwar wieder auf das Feld zurück, warf aber eine weitere teure Interception. Die Commanders gingen mit einer 31:21-Führung in die Pause.

Während Rookie Jayden Daniels in dieser Phase aufblühte, leistete sich Lions-Spielmacher Jared Goff gleich zwei bittere Turnover: Ein Fumble des Routiniers eröffnete den Punkteregen und wurde von Washington wenige Plays später in einen Touchdown konvertiert. Zwei Drives später fing Quan Martin einen Wurf von Goff ab und trug diesen in die Endzone zurück. Bei einem Versuch, den Touchdown zu verhindern, kassierte der Quarterback einen Hit und wurde in der Folge auf eine Concussion untersucht.

Von Beginn an entwickelte sich im Ford Field eine Offensiv-Schlacht vom allerfeinsten: Alleine im zweiten Quarter bekamen die Fans sechs Touchdowns geboten, vier davon gingen auf das Konto der Commanders.

Die Washington Commanders sorgten für den bisherigen Schock der Playoffs und eliminierten die an Nummer-1-gesetzten Detroit Lions. Während die Saison des deutschen Receivers Amon-Ra St. Brown damit beendet ist, darf der Berliner Brandon Coleman mit Washington weiter von der Vince-Lombardi-Trophy träumen.

Washington Commanders at Detroit Lions 45:31 (31:21)

Die ersten beiden Teilnehmer des Championship Weekends stehen fest: Während die Kansas City Chiefs zum siebten Mal in Folge in das AFC Championship Game einzogen, sorgen die Washington Commanders auf der NFC-Seite für eine Sensation.

Houston Texans at Kansas City Chiefs 14:23 (6:13)

Sie haben es schon wieder getan!

Auch in seinem siebten Jahr als Starting-Quarterback in der NFL führt Patrick Mahomes die Kansas City Chiefs ins AFC Championship Game. Der knappe 23:14 Sieg gegen die Houston Texans fügte sich perfekt in die wenig spektakuläre, aber umso effektive Regular Season des Titelverteidigers ein.

Das Spiel im eiskalten Arrowhead Stadium brauchte allerdings lange, um Fahrt aufzunehmen. Die jeweiligen Pass Rusher machten beiden Offensiven das Leben schwer, erst tief im zweiten Quarter gelang Chiefs-Running-Back Kareem Hunt der erste Touchdown der Partie. Die Texans kamen in der ersten Hälfte hingegen nicht über zwei Field Goals hinaus – mit einer 13:6-Führung der Gastgeber ging es in die Pause.

Danach wirkte Houston wie ausgewechselt: 10:24 Minuten und 15 Plays dauerte der erste Drive von CJ Stroud und Co. an. Running Back Joe Mixon, der ein ums andere Mal die Chiefs-Defense durchbrechen konnte, beendete die Angriffsserie mit einem 13-Yard-Touchdown und verkürzte den Vorsprung so auf einen Punkt. Der anschließende Extrapunkt von Kicker Ka'imi Fairbairn ging daneben.

Kansas City antwortete im Anschluss ebenfalls mit einem langen Drive, der von einem spektakulären Play gekrönt wurde: Bei Third and Goal schien Mahomes schon gesackt, brachte den Ball aber im Fallen zu Travis Kelce, der für den dritten Touchdown des Tages sorgte.

In den Schlussminuten setzten die Texans noch einmal zu einem Comeback an, wurden aber kurz nach dem Two-Minute-Warning vor der Endzone gestoppt. Fairbairns Field Goal, welches den Rückstand auf acht Punkte verkürzt hätte, wurde von den Chiefs erfolgreich geblockt, womit die Partie entschieden war.

Wenige Sekunden vor dem Field-Goal-Versuch sorgte Stroud für den Schreckmoment der Partie: Der Texans-Quarterback musste nach einem Sack gestützt und vom Feld gebracht werden, ehe er für das letzte Play noch einmal auf das Feld zurückkehrte.