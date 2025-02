Zuletzt war spekuliert worden, ob Travis Kelce sich in den Ruhestand verabschieden könnte. Der Tight End der Kansas City Chiefs plant nun aber offenbar einen weiteren Super-Bowl-Run.

Die bittere 22:40-Niederlage im Super Bowl gegen die Philadelphia Eagles soll nicht das letzte NFL-Spiel von Travis Kelce bleiben.

Der Lebensgefährte von Pop-Superstar Taylor Swift hatte sich unmittelbar nach der Pleite im Super Bowl noch Bedenkzeit erbeten, ein Karriereende schien nicht ausgeschlossen.

Nun scheint sich der Wind gedreht zu haben: Brett Veach, der General Manager der Chiefs, erklärte aber am Dienstag am Rande des Scouting Combine, dass der 35-Jährige mächtig motiviert sei, weiter in der NFL zu spielen.

"Wir haben gesagt, dass er zurückkommen wird, und wir freuen uns darauf, ihn zurückzubekommen", sagte Veach.